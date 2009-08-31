به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین موتور جستجوی دنیا با هدف رقابت با برنامه های "مایکروسافت وورد" و "اپن آفیس"، سرویس Google Docs را در ماه جولای راه اندازی کرد. اکنون برای این سرویس، امکان ترجمه به 42 زبان را فراهم کرده است.

این سرویس آنلاین برای نوشتن و اصلاح فایلهایی در فرمت متن مفید است. بی شک یکی از بزرگترین محدودیتها در نوشتن و یا درک پرونده ها زبان متن است که اغلب کاربر را به استفاده از دیگر سرویسهای گوگل مثل Google Translate و یا بارگذاری برنامه های ویژه ترجمه وادار می کند.

به همین منظور گوگل استفاده از سرویس ترجمه را مستقیما روی سرویس Google Docs خود امکانپذیر کرده است.

براساس گزارش واشنتگتن پست، Google Docs تمام خصیصه های "مایکروسافت وورد" و یا "اپن آفیس" را دارد و استفاده از آن بسیار ساده است.

بی شک استفاده از عملکرد ترجمه این سرویس چندان دقیق نبوده و هرگز نمی تواند جایگزین مترجم شود اما می تواند تا حدودی به خواننده در درک زبان متن کمک کند.