احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این نمایشگاه با حضور هنرمندان صنایع ‌دستی و فرش ایران، آذر ماه امسال در کویت برگزار می ‌شود .

وی با بیان اینکه نمایشگاه فرش و صنایع‌ دستی کویت با تلاش و کوشش سازمان توسعه و تجارت ایران برپا می ‌شود، اظهار داشت: برای هنرمندان صنایع‌ دستی استان بوشهر بین دو تا سه غرفه در نظر گرفته شده است .

دهاز با اشاره به اینکه در این غرفه ‌ها برترین تولیدات صنایع ‌دستی استان بوشهر عرضه می‌شود، گفت: بافته‌ های داری، صنایع ‌دستی دریایی، حصیر، معرق و منبت در این نمایشگاه به عنوان هنرهای سنتی و صنایع ‌دستی بوشهر به نمایش گذاشته می ‌شود .

معاون هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه کرد: ممکن است به دلیل کمبود غرفه‌ ها بین 2 تا 3 رشته صنایع ‌دستی در یک غرفه عرضه شود اما تلاش می ‌شود تعداد رشته‌های صنایع ‌دستی استان افزایش دهیم.