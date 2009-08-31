احمد دهاز در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: این نمایشگاه با حضور هنرمندان صنایع دستی و فرش ایران، آذر ماه امسال در کویت برگزار می شود.
وی با بیان اینکه نمایشگاه فرش و صنایع دستی کویت با تلاش و کوشش سازمان توسعه و تجارت ایران برپا می شود، اظهار داشت: برای هنرمندان صنایع دستی استان بوشهر بین دو تا سه غرفه در نظر گرفته شده است.
دهاز با اشاره به اینکه در این غرفه ها برترین تولیدات صنایع دستی استان بوشهر عرضه میشود، گفت: بافته های داری، صنایع دستی دریایی، حصیر، معرق و منبت در این نمایشگاه به عنوان هنرهای سنتی و صنایع دستی بوشهر به نمایش گذاشته می شود.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر اضافه کرد: ممکن است به دلیل کمبود غرفه ها بین 2 تا 3 رشته صنایع دستی در یک غرفه عرضه شود اما تلاش می شود تعداد رشتههای صنایع دستی استان افزایش دهیم.
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