به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحمید رضا میرآفتاب ظهر دوشنبه در جلسه شورای راهبردی این اداره کل افزود: واحدهای خبازی استان با فراگیری آموزشهای لازم، از نظر کمیت و کیفیت رتبه بندی می شوند و کارآیی آنها ارتقا می یابد.

وی اظهار داشت: برای تخصصی تر شدن این آموزشها، هماهنگی لازم با اداره کل فنی و حرفه ای استان صورت گرفته تا شاهد افزایش کیفیت آرد و نان در استان باشیم.

به گفته میرآفتاب، برای کاهش ضایعات نان در سال اصلاح الگوی مصرف، 600 واحد خبازی که 35 درصد نانوایی های استان را تشکیل می دهند، آموزشهای لازم در زمینه پخت نان با کیفیت بالاتر را فراگرفتند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: این آموزشها در شهرستانهای بندرترکمن، علی آباد، گنبد و مینودشت در حال برگزاری و در گرگان نیز اجرا شده است.

وی با تاکید بر نظارت بر واحدهای خبازی عنوان کرد: نظارت برچرخه ورود و خروج گندم و تولید آرد از ارکان مهم فعالیت این اداره کل است.

وی یادآور شد: آموزش همزمان با تولید در قالب کارگاه های آموزشی از دیگر برنامه های آموزشی این اداره کل در راستای آموزش نانوایان است.