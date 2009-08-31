به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، همزمان با پایان یافتن دوره مسئولیت غلامحسین نوذری در وزارت نفت دولت نهم، علی وکیلی با ارسال پیامی از زحمات و تلاش های ارزنده و شبانه روزی وی در مدت تصدی وزارت نفت تشکر نمودند.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در این پیام با اشاره به چالشهای فراوان فراروی وزیر سابق نفت در دوره مسئولیت وی، از حمایتها، راهنمایی ها و همراهی های وی در اجرای پروژه های طرح توسعه میادین پارس جنوبی، پارس شمالی، گلشن و فردوسی سپاسگذاری کرده است.

گفتنی است، در طی دو سال گذشته با پیگیری های مستقیم وزیر نفت 5 فاز پارس جنوبی با وجود افزایش تحریمهای بین المللی راه اندازی شد.