به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور، همزمان با فرا رسیدن هفته دولت فعالیت‌هاى شاخص این سازمان در بخش اکتشافات‌معدنى طى سال‌هاى اخیر اعلام شد.

54 پروژه اکتشافات ناحیه‌اى در استان‌هاى مختلف کشور انجام شده که این رقم از 10 پروژه در سال 1384 به 54 پروژه تا پایان سال جارى با رشد معادل 81 درصد رسیده است.

همچنین اکتشاف موادمعدنى در قالب 64 پروژه پى‌جویى و عمومى بر روى موادمعدنى طلا، مس، سرب‌وروى، مولیبدن، پتاس، بوکسیت‌ در استان‌هاى سى‌گانه کشور با استفاده از توان تخصصى کارشناسان سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور و بخش خصوصى داخلى با پیشرفت فیزیکى متوسط 85 درصد و دستیابى به منابع و ذخایر قابل ملاحظه‌اى از مواد معدنى نیز بخشى از این فعالیت‌هاست.

دستاوردهاى اخیر کشور در بخش اکتشاف معادن با رشد جهشى معادل 384 درصدى پروژه‌هاى تعریف شده مواجه بوده و شروع اکتشافات ناحیه‌اى در مقیاس یک‌بیست‌وپنج‌هزارم براى اولین بار در کشور، طراحى بیش از 300 پروژه اکتشافى موضوعى براى موادمعدنى استراتژیک در 30 استان کشور براى حداقل 40 نوع ماده معدنى، کشف 195 تن طلا در 80 کانسار در کل کشور، کشف 4 میلیون تن پتاس سنگى در استان‌هاى هرمزگان و زنجان و کشف بزرگترین ذخیره سولفات سدیم خاورمیانه در دریاچه میقان به میزان 46 میلیون تن با عیار 37 درصد بوده است.

کشف دو ذخیره مس نوع پورفیرى در مسجدداغى جلفا و کرور جبال بارز در استان کرمان و واگذارى آن به شرکت مس، کشف 500 میلیون تن مس سولفاید دراستان هرمزگان، کشف 15 میلیون تن عناصر خاکى و نادر براى اولین‌بار در کشور در مروست یزد، اکتشاف طلا در سیستم BLEG براى اولین بار در کشور در 100 هزار کیلومتر مربع، معرفى 50 محدوده پتانسیل‌دار حاوى سنگ‌ها و کانى‌هاى قیمتى و نیمه‌قیمتى، شناسایى معادن متروکه در 13 استان کشور و معرفى 130 معدن قدیمى فلزى پتانسیل‌دار، شناسایى و کشف ذخایر غیرفلزى و مصالح ساختمانى در 12 استان کشور ومعرفى 150 محدوده پتانسیل‌دار غیرفلزى، کشف 8 میلیون تن فسفات نوع آذرین در محدوده گزستان بافق یزد، کشف 35 هزار تن مولیبدن در بهاباد یزد، کشف 50 هزار تن آنتیموان در سفیدآبه زاهدان و حیدرآباد نهبندان و حسن‌آباد نیشابور، کشف 208 میلیون تن تیتان در قره‌آغاج ارومیه با عیار 8 درصد، صدور خدمات مهندسى به کشورهاى آمریکاى لاتین، آفریقایى و عضو اکو و کشف بزرگترین ذخیره ید خاورمیانه در استان گلستان ، باریت در استان کردستان ، اکتشاف مس و طلا در 55 درصد پهنه ایران زمین با حمایت‌هاى همه جانبه دولت از بخش خصوصى بخش دیگر از فعالیت‌هاى یاد شده است.