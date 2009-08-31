دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی مسئولیت تعیین شهریه ها را برعهده دارند که برای هر رشته و گرایش و مقطع متفاوت است.

وی اظهار داشت: افزایش یا کاهش شهریه ها نیز بر اساس مصوبه هیئت امنا و همچنین میزان تورم سالیانه تعیین می شود.

حسن زاده یادآور شد: دانشگاههای علوم پزشکی که دارای واحدهای بین الملل هستند می توانند بر اساس ضوابط، دانشجوی ایرانی انتقالی از خارج کشور و دانشجوی خارجی را نیز بپذیرند. پذیرش دانشجوی ایرانی در داخل کشور نیز بر اساس ضوابط آزمون سراسری در این واحدها امکانپذیر است.

به گزارش مهر، در حال حاضر 12 واحد بین المللی دانشگاههای علوم پزشکی در قشم، کیش، ارس، آبادان، چابهار، بندر انزلی، بم، منطقه ویژه اقتصادی پیام کرج، رامسر و احمدآباد ایجاد شده است.