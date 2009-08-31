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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

کسب رتبه های برتر کشوری توسط دانش آموزان اراکی

اراک - خبرگزاری مهر: پنج تن از دانش‌آموزان مقطع متوسطه این ناحیه در مسابقات کشوری علوم قرآنی دانش‌آموزان که در مشهد مقدس برگزار شد، موفق به کسب رتبه‌های برتر کشوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در این مسابقات مرتضی سعیدی دانش ‌آموز دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا موفق به کسب رتبه دوم کشوری در رشته حفظ قرآن‌کریـم شد، کاظم راهزانی دانش‌آموز پیش‌دانشگاهی علامه طباطبایی نیز موفق به کسب رتبه سوم کشوری در رشته تفسیر قرآن‌کریم شد.

رتبه دوم کشوری در رشته تفسیر قرآن‌کریم را مریم بیگی دانش‌آموز دبیرستان بهار از آن خود کرد و لیلا فراهانی دانش‌آموز دبیرستان شاهد فاطمه‌الزهرا‌(س) نیز موفق به کسب عنوان پنجم کشوری در رشته قرائت قرآن‌کریم شد.

رتبه پنجم کشوری در رشته قرائت قرآن‌کریم را نیز عطیه جعفری دانش‌آموز دبیرستان شاهد فاطمه‌الزهرا(س) از آن خود کرد.

کد مطلب 939343

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