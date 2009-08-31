به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه حزب موتلفه آمده است: عالم فرزانه و اندیشمند پیشرو، امام موسی صدر، بزرگمردی از تبار حوزه علمیه قم و بازمانده یکی از خاندانهای بزرگ علمی در جهان تشیع است که با اینکار و پشتکار در مدتی نزدیک به بیست سال در صحنه اجتماعی و سیاسی لبنان، حرکت شیعیان مظلوم و ضعیف نگه داشته آن کشور را رهبری کرده و در میان فقر، فشار، مصیبت ها و مشکلات موجود در لبنان قادر شد شیعیان را تمرکز دهد، قدرت ببخشد و در مقابل اسرائیل و ایادی مزدورش، به جنگ و مبارزه بپردازد و به شیعیان روح تازه ای بدمد.

شهید دکتر چمران که پابه پای این عالم پر نشاط در جنوب لبنان رزمیده بود در وصف او می گوید تا کسی در گرداب حوادث لبنان قرار نگیرد بعد حرکت امام موسی صدر را نمی تواند درک کند. وحدت و هویت بخشیدن به شیعیان جنوب لبنان، ایجاد احترام متقبال میان پیروان ادیان و طوایف سیاسی در آن کشور از سویی و صراحت در معرفی رژیم غاصب صهیونیست به عنوان شر مطلق و اعلام حرمت همکاری با آن از سوی دیگر در لبنان و در جهان اسلام ابراز وفاداری و همراهی نسبت به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، در عرصه های گوناگون و همکاری با عناصر مبارز ایرانی در مدتی طولانی، از او شخصیتی همه جانبه پدید آورده بود که امام راحل بزرگوار و مقام معظم رهبری تکریم خود به این شخصیت معزز را در تمام سالهای فقدانش با بیانات گوناگون ابراز داشتند.

اینک اما 31 سال از ربودن امام صدر در لیبی می گذرد سالهایی که مملو از اخبار متناقض درباره سلامتی او بوده است. سالهایی که به امید امام (ره) دل بسته ایم که فرمود ما امیدواریم که یک روزی ... با آقای آسید موسی صدر - سلمه الله تعالی - در قدس با هم نماز بخواهیم ان شاء الله. و ما مایوس نیستیم. آنچه در این سالیان طولانی مایه امید بوده است ادامه راه او توسط فرزندان خلفش در مقاومت اسلامی لبنان است. تصویرامام موسی صدر که همواره طلایه دار نمایش های قدرت حزب الله لبنان بوده است یادآور آن است که غیبت جسمی او در تمام سالهای گذشته هیچگاه به معنای غیبت راه و آرمانش نبوده است و سرافرازی امروز شیعیان و دگر مبارزان لبنان در برابر دژخیمان صهیونیست و شکست های مکرر اسرائیل در برابر فرزندان غیور او صدقات جاریاتی است که حاصل مجاهدت های خالصانه اوست.

حزب موتلفه اسلامی نیز به امید حیات وی، سلامتی آن فقید مجاهد را در ماه استجابت دعا از آستان الهی خواستار است و متذکر می شود که حتی اگر اخبار حاکی از حیات او نیز قرین به واقعیت گردد و به زودی شاهد حضور مجدد او در جامعه باشیم یقینا محروم شدن صحنه لبنان از حضور چنین عنصر ممتاز و ارزشمندی در تمام سالیان گذشته که جهان اسلام و علی الخصوص لبنان دوران پرحادثه ای را پشت سر نهاده است یک خسارت بزرگ بوده و هست که متاسفانه عکس العمل مناسب خود را از سوی مدعیان طرفداری از حقوق بشر دریافت نکرده و با توجه به تاکید امام و رهبری بر تمامی مسئولین و کسانی که دراین قضیه توان و اشراف دارند فرض است که با همتی مضاعف برای پایان دادن این بی خبری ها تلاش نمایند.