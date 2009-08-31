به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی خواجه پیری رئیس نمایشگاه قرآن یکشنبه شب در نشست تخصصی تبیین منشور توسعه قرآنی با اشاره به تأثیرات مثبت اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی گفت: اجرای این منشور می تواند تعامل و همکاری بیشتری بین مؤسسات و تشکلهای قرآنی ایجاد کند.



وی با اشاره به لزوم بررسی مشکلات گذشته برای پیشبرد اهداف منشورافزود: اگر مشکلات گذشته را قبول کنیم، می توانیم حوزه های قرآنی کشور را ساماندهی کرده و به سمت پیشرفت سوق دهیم.



رئیس مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی همچنین از انتقادپذیر نبودن مدیران قرآنی به عنوان یک ضعف یاد کرد و اظهار داشت: مدیران تشکلهای قرآنی ضمن کنار گذاشتن اختلافات باید از انتقادات سازنده استفاده کنند.



حجت الاسلام حمید محمدی دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی نیز به تأثیرات مثبت منشور توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه اشاره کرد و افزود: تمام سازوکارهای لازم برای برنامه ریزی جامع و سیاستگذاری فعالیتهای قرآنی در این منشور تعیین و مشخص شده که می تواند زمینه فرهنگ سازی هر چه بهتر آموزه های قرآنی در جامعه را فراهم کند.

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