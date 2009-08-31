به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای "کتاب دوشنبه‌ها"ی دفتر شعر جوان که به معرفی و نقد مجموعه شعرهای شاعران به ویژه شاعران جوان اختصاص دارد دوشنبه هفته آینده "انگشتان کشیده‌ام" نخستین مجموعه شعر سمانه عابدینی نقد و بررسی می‌شود.

در این نشست مهرنوش قربانعلی شاعر به عنوان منتقد حضور خواهد داشت.

"انگشتان کشیده‌ام" مجموعه‌ای از اشعار سپید است که طی سالهای اول دهه هشتاد نوشته و در سال 1387 توسط انتشارات شاسوسا منتشر شده است.

این نشست دوشنبه 16 شهریور از ساعت 18 در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان شریعتی، خیابان دولت، نبش کوچه شهید نعمتی برگزار خواهد شد.

