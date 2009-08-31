به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد دانیل برول در کمدی آلمانی‌زبان "لیلا، لیلا" یا "واژه‌های من، دروغ‌های من، عشق من" ایفای نقش کرده و قرار است به همراه گسپونر کارگردان، هانا هرسپرونگ دیگر بازیگر فیلم و مارتین سوتر نویسنده کتاب در مراسم اکران "لیلا، لیلا" در سینما کورسوی زوریخ شرکت کند.

فیلم در دنیای کتاب و انتشارات می‌گذرد و داستان نویسنده‌ای است که نسخه دستنویس یک کتاب را در رستورانی می‌یابد و برای تحت تاثیر قرار دادن زن مورد علاقه‌اش آن را به نام خود منتشر می‌کند. کتاب به زودی پرفروش می‌شود و رسانه‌ها تشنه دانستن اطلاعات بیشتر درباره نویسنده آن هستند. در همین حال یک ولگرد ادعا می‌کند داستان را او نوشته است.

الکساندر بورش فیلمنامه "واژه‌های من، دروغ‌های من، عشق من" را نوشته است. کارل اسپوری مدیر جشنواره فیلم زوریخ درباره انتخاب این فیلم برای افتتاحیه این دوره گفت: ما احساس می‌کنیم انتخاب "لیلا، لیلا" برای آغاز جشنواره‌ای که هدف آن حمایت از استعدادهای جوان است، مناسب به نظر می‌رسد.

پنجمین جشنواره جهانی فیلم زوریخ روز چهارم اکتبر به پایان می‌رسد و مرور سینمای نوین آرژانتین در بخش نمای دنیای جدید و تقدیر از رومن پولانسکی با اهدای جایزه یک عمر فعالیت سینمایی از بخش‌های جنبی آن است.