نهان قدرتی به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید این فیلم شروع شده و با انتخاب دو بازیگر اصلی تصویربرداری را پائیز امسال شروع میکنم، فیلم دو بازیگر اصلی دارد که از میان حرفهایهای سینما انتخاب میشوند. داستان درباره پسر جوانی است که آخرین روزهای خدمت در یک مدرسه نظامی را پشت سر میگذارد و با یک دختر جوان آشنا میشود...
عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: اشکان اشکان، صدابردار: مهرداد دادگری، طراح چهرهپردازی: سارا مسعودی، طراح صحنه و لباس: وهاب یحییزاده، عکس: مهدی دهقان، مدت 35 دقیقه. توفان نهان قدرتی پارسال با فیلم کوتاه "ترانهای برای لوبا" در جشنواره فیلم شهر شرکت کرد.
