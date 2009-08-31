مهاجرت مهمترین عامل بروز آسیبهای اجتماعی است

عباس صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی و تمایل روستانشینان به زندگی در شهرها در سالهای اخیر شاهد مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ استان بوده ایم که در نهایت منجر به حاشیه نشینی در اطراف شهرها به خصوص کرمان شده است.

وی افزود: طبق تحقیقات صورت گرفته مناطق حاشیه ای شهرها مهمترین کانونهای بروز آسیبهای اجتماعی در کرمان محسوب می شود که در کنار کاهش سن بروز آسیب در جامعه موجب آسیبهایی همچون اعتیاد در جامعه می شود.

وی عنوان کرد: آسیبهای اجتماعی در واقع زائیده تغییرات و تحولات جامعه نسبت به گذشته است که می تواند به تغییرات آب و هوایی مانند خشکسالی یا تغییر شکل زندگی به خصوص در شهرها اشاره کرد.

وی با تاکید بر لزوم ارتقا سطح زندگی روستانشینان گفت: وقتی یک فرد روستا نشین قادر به تامین نیازهای زندگی در محل زندگی خود نیست مجبور به ترک روستا و سکونت در شهرها می شود که در اکثر مواقع شاهد حاشیه نشینی این افراد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر آسیبهای اجتماعی از حاشیه شهرها نشات می گیرد، افزود: اغلب مهاجران کار مناسب با توانایی های گذشته خود در شهرها پیدا نمی کنند و به ناچار به امور کاذب روی می آورند.

صادق زاده افزود: قاچاق مواد مخدر و کالاها یکی از مهمترین کارهایی است که این مهاجران به آن آلوده می شود و درنهایت اعتیاد، از هم پاشی کانون خانواده از مهمترین نتایج مهاجرت بدون پشتوانه مالی به شهرهاست.

صادق زاده عنوان کرد: اعتیاد از مهمترین عوامل بروز آسیبهای اجتماعی مختلف در خانواده ها مانند فرار از خانه، کودکان خیابانی، کودکان آزاری، همسر آزاری است و لایه های مختلف جامعه را درگیر می کند و آسیبها هر روز شکل تازه تر و جدیدتری پیدا می کنند و در نهایت به تهدید جدی برای جامعه تبدیل می شود.

مدیرکل بهزیستی کرمان افزود: در گذشته اکثر آسیبهای اجتماعی به خصوص اعتیاد در جامعه و به خصوص نسل جوان دارای قواعد مشخص بود اما امروزه شاهد کاهش سن اعتیاد در جامعه هستیم و در مواردی شاهد اعتیاد کودکان به خصوص درخانواده هایی هستیم که والدین نیز معتاد هستند.

صادق زاده با اشاره به لزوم آگاه سازی خانواده ها در راستای جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی گفت: هم اکنون در استان کرمان 84 مرکز اورژانس اجتماعی فعال هستند و تا پایان سال جاری این تعداد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به حضور تیمهای سیار در معابر شهری به خصوص در کرمان افزود: افراد در معرض آسیب توسط این تیمها شناسایی و مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

وی اکثر موارد آسیبهای اجتماعی کرمان را اعتیاد دانست و عنوان کرد: استان کرمان به دلیل هم مرزی با مرزهای شرقی کشور با اعتیاد و آسیبهای جانبی آن مواجه است.

صادق زاده خاطرنشان کرد: اعتیاد موجب درگیر شدن کل اعضاء خانواده می شود و در نوع شدید و همه گیری اعتیاد در یک خانواده موجب از هم گسستگی خانواده و تمایل خانواده به آسیبهایی می شود که در نهایت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.