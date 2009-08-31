70 طرح مخابراتی در استان مرکزی به بهره برداری رسید

هومان محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این تعداد طرح با اعتبار 96 میلیارد و 636 میلیون ریال به بهره برداری می رسد، افزود: راه اندازی مرکز سوئیچ دوم تلفن همراه استان با ظرفیت 400 هزار شماره، تاسیس و توسعه 26 هزار و 286 شماره تلفن ثابت در هفت مرکز سوئیچ شهری و روستایی، تاسیس 11 دستگاه BTS تلفن همراه و تاسیس 48 باجه تلفن همگانی (کارتی، رایگان و GSM) از جمله طرحهای آماده افتتاح است.

وی تاسیس، توسعه و بهبود ارتباط از طریق نصب تجهیزات رادیویی در 25 نقطه شهری و روستایی، توسعه و بهبود ارتباط راه دور مراکز از طریق اجرای شبکه فیبرنوری در 19 نقطه شهری و روستایی و تاسیس و توسعه 453 شماره تلفن ثابت در شش نقطه روستایی را از دیگر طرحهای مخابراتی استان عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی 271 دفتر ICT روستایی، 110 ایستگاه BTS در استان مرکزی گفت: بیش از 128 هزار و 339 شماره تلفن همراه با ضریب نفوذ 8.76 درصد و بیش از 25 هزار و 10 شماره تلفن ثابت با ضریب نفوذ 1.52 درصد در استان دایر شده است.

محمودی اظهار داشت: پوشش 800 روستای استان به شبکه تلفن همراه اول از طریق اجرای برنامه رومینگ سایتهای GSM روستایی و راه اندازی سرویس ارسال پیامک برای مشترکانی که در دسترس نبوده و یا دستگاه گوشی آنها خاموش است از اقدامات سال گذشته این شرکت است.

وی افتتاح و بهره‌برداری از هزار و 37 طرح مخابراتی با هزینه بالغ بر 973 میلیارد ریال، راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری، راه‌اندازی سیستم اعتباری تلفن ثابت برای نخستین‌ بار در کشور، راه‌اندازی سیستم جامع امور مشترکان در مرکز استان را از دیگر اقدامات شرکت مخابرات استان مرکزی در سال گذشته عنوان کرد.