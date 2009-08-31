سیدرضا دهناد در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به خدمات دولت در لرستان عنوان کرد: توسعه فضاهای دینی از جمله برنامه های است که در دستور کار دولت قرار دارد و 10.5 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مصلاها، مساجد و مجتمع های فرهنگی در این استان در نظر گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به اینکه بخش راه از اصلی ترین زیرساختهای توسعه هر استان است اقدامات خوبی در این زمینه در لرستان انجام شده است.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان ادامه داد: طی چهار سال اخیر در جاده های اصلی و هم در راه های روستایی اقداماتی همچون ایجاد آزاد راه خرم آباد - پل زال با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان و بهسازی دو هزار و 851 کیلومتر از راه های روستایی استان صورت گرفته است.

دهناد همچنین از پروژه های بخش آب و فاضلاب در لرستان یاد کرد و گفت: در زمینه سد سازی و بهینه سازی آب هم اکنون 30پروژه مختلف در حال اجرا است.

وی افزود: با توجه به اینکه شهر خرم آباد در حال حاضر فاقد سیستم تصفیه خانه است کار ایجاد تصفیه خانه شهرستان خرم آباد با اعتبار 20 میلیارد تومان آغاز شده که تا پایان سال 88 به بهره برداری خواهد رسید.

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین ایجاد و توسعه فاضلاب در تمام شهرستانها در حال اجراست و حجم اعتبارات در بخش آب به بیش از 106 میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال 87 اعتبارات این بخش سه برابر شده است.

دهناد عنوان کرد: قبل از دولت نهم پروژه های نیمه تمام زیادی در بخش بهداشت و درمان در لرستان وجود داشت که می توان به بیمارستانهای شهرستانهای الشتر پلدختر الیگودرز و بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد اشاره کرد که با اعتباراتی که در دولت به آنها اختصاص یافت شاهد پویایی در اجرا و اتمام این پروژه ها بودیم.