بهره برداری از 118 واحد مسکن مهر در استان مرکزی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امروز این واحدها در قالب چهار شرکت تعاونی در شهرستانهای خمین، دلیجان و شهر نراق ساخته شده و تا پایان هفته تعاون تحویل اعضا می شود.

118 عضو این واحدهای مسکونی علاوه بر سهم آورده، هر عضو 140 میلیون ریال تسهیلات نیز دریافت کرده است.

به گفته مدیر کل تعاون استان مرکزی، در خصوص مسکن مهر نیز گفت: از ابتدای فعالیت سایت مسکن مهر تاکنون، 47 هزار نفر در این استان ثبت نام کرده اند، که 21 هزار و 847 نفر دارای شرایط چهارگانه بودند و برای انعقاد قرارداد زمین به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شده اند.

محسن مظفری افزود: تاکنون هشت هزار و 75 نفر در قالب 140 شرکت تعاونی موفق به اخذ تسهیلات 10 میلیون ریالی آماده سازی زمین و یکهزار و 525 نفر در قالب 23شرکت تعاونی قسط اول تسهیلات ساخت، 257 عضو قسط دوم و 70 نفر قسط سوم را دریافت کرده اند.

وی گفت: در مجموع هم اکنون تعداد چهار هزار و 286 واحد مسکن مهر در استان مرکزی مشغول عملیات ساختمانی است که با قراردادی که با پیمانکاران ساختمانی منعقد شده امید است یک هزار و 500 واحد در ایام دهه مبارک فجر و بقیه تا پایان شهریورماه سال آینده تکمیل و تحویل اعضا شود.