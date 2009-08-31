170 هزار و 421 بار مراجعه به پلیس طی پنج ماه ثبت شد

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از این تعداد 141 هزار و 574 تلفن به 110 کرج زده شد که طبق بررسی ها 83 درصد ارتباط میان شهروندان و پلیس به صورت تلفنی صورت می گیرد.

وی افزود: همچنین طی این مدت 28 هزار و 847 نفر به صورت حضوری به مرکز فوریتهای پلیسی 110 کرج مراجعه کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی پنج ماه گذشته 81 هزار و 364 تیم عملیاتی ماموران تا حداکثر 10 دقیقه به محل حادثه اعزام شدند و 34 هزار و 726 تیم از ماموران نیز بالای 10 دقیقه به محل مورد نظر رسیدند.

اصلانی بیان داشت: به منظور افزایش حضور به موقع پلیس در مواقع ضروری 15 دستگاه موتورسیکلت در بخش یگان امداد کرج فعال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج با اشاره به احداث 17 کلانتری مصوبه دور اول سفر رئیس جمهور به این کلانشهر اعلام کرد: مشکلات متعددی برای احداث کلانتریها وجود دارد که هر روز گسترده تر می شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات در این راستا عدم توانایی شهرداری برای تامین زمین است که در حال حاضر ساختمان کلانتری 38 بنفشه خریداری و تجهیزات و امکانات مستقر شده است.

این مسئول یادآور شد: کلانتری 39 مترو که ساختمان مسکونی بود، برغم تمام مشکلات هم اکنون آماده است و کلانتری کیانمهر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد همچنین کلانتری شهرک ناز نیز در حال تکمیل است.

اصلانی از افتتاح چهار کلانتری در هفته ناجا در این شهرستان خبر داد.