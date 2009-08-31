به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، شیخ همام حمودی تاکید کرد: عمار حکیم معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق تنها نامزد ریاست این مجلس است و انتخاب قانونی وی در نخستین نشست شورای مرکزی مجلس برگزار خواهد شد.

وی افزود : عمار حکیم تنها نامزد ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق است و انتخاب قانونی وی در نخستین نشست شورای مرکزی مجلس انجام خواهد شد.

حمودی با اعلام اینکه نشست این شورا به زودی برگزار خواهد شد، گفت : اجماع درباره انتخاب عمار حکیم به عنوان رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق پیش از رحلت سید عبدالعزیز حکیم صورت گرفته بود.

وی افزود : بر اساس اساسنامه مجلس اعلای اسلامی عراق، عمار حکیم در حال حاضر ریاست این مجلس را بر عهده دارد و در این رابطه هیچ اختلافی میان رهبران مجلس اعلا وجود ندارد.

به گفته حمودی، طبق اساسنامه مجلس اعلای اسلامی عراق در صورتی که رئیس این مجلس فوت یا از سمت خویش کناره گیری کند، معاون وی رئیس مجلس خواهد بود.

سید عبدالعزیز حکیم که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد، سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت و روز شنبه هفتم شهریور در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان حضرت علی علیه السلام آرام گرفت.