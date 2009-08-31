به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در تشریح جزئیات برگزاری این گردهمایی دو روزه گفت: در سومین همایش ملی گاز صاحب نظران مسایل انرژی، تحولات جهانی صنعت گاز، نحوه و اجرای پروژه ها، توسعه منابع انسانی و راهکارهای اجرای اصل 44 در صنعت گاز را بررسی خواهند کرد.

سعید پاک سرشت افزود: ایران در صنعت گاز نیازمند یکسری اصول علمی در مدیریت تکنولوژی است؛ زیرا که روش های کنونی تا حدودی سنتی است.

وی افزود: شرکت ملی گاز ایران به دنبال ایجاد سیستم های مناسب برای توسعه فن آوری است و در همین راستا در سال های اخیر موفقیت هایی در بخش پژوهش به دست آورده است.

پاک سرشت اظهار کرد: تجربه برگزاری دو کنفرانس ملی و بین المللی در ایران نشان داد که ایران به طور گسترده ای توانسته است نتایج تجربیات و پژوهش جهانی را در توسعه صنعت گاز کشور به کار گیرد.

مدیر پژوهش شرکت ملی گاز ایران هدف از برگزاری سومین همایش صنعت گاز را تبیین سیاست های کلی صنعت گاز و تمرکز بر اصلاح الگوی مصرف گاز و دیگر حوزه های انرژی ذکر کرد و افزود: تاکنون نزدیک به 300 مقاله علمی به این همایش ارسال شده است.

این مقام مسئول مباحث مربوط به توسعه بازار صادرات و ژئوپلیتیک گاز،توسعه فن آوری و دانش فنی، ذخیره سازی گاز طبیعی و راهکارهای تامین گاز در اوج مصرف و حفاظت از محیط زیست را از محورهای عمده این همایش برشمرد.

به گفته وی نتایج فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی شرکت ملی گاز که به تولید دانش فنی ایرانی منجر شده است، این بار با برپایی نمایشگاهی در حاشیه این همایش معرفی خواهد شد.