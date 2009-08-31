افزایش 14 درصدی اهدا خون در همدان

افشین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: شش هزار و 215 نفر به مراکز انتقال خون همدان مراجعه کرده اند که از این تعداد پنج هزار و 104 نفر خون اهدا کرده اند. وی افزود: 95 درصد از اهداکنندگان خون آقایان هستند که در رده سنی 18 تا 35 سال قرار دارند

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محمدی با بیان اینکه هشت هزار نفر به عنوان اهدا کننده مستمر خون در بانک اطلاعاتی سازمان عضو هستند، خاطرنشان کرد: اگر چه در حال حاضر استان با کمبود فرآورده های خونی مواجه نیست اما در طول ایام ماه رمضان به دلیل کاهش تعداد مراجعه کنندگان به مراکز انتقال خون، سازمان با مشکل کاهش خون روبرو می شود

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وی اضافه کرد: بیشترین و کمترین اهداکنندگان در گروه خونی به ترتیب

A

مثبت و

o

منفی است و در این رابطه مردان به نسبت زنان، دریافت کنندگان اصلی فرآورده های خونی در همدان هستند

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محمدی با اشاره به پایین بودن سطح اطلاعات عمومی مراجعه کنندگان از نحوه انتفال خون به افراد، یادآور شد: یکی از اهداف سازمان انتقال خون، بالا بردن شاخص اهدای مستمر خون و اهدا خون سالم به دریافت کنندگان خون است

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مدیرکل انتقال خون استان همدان گفت: قبل از دریافت خون از مراجعه کنندگان، معاینات و آزمایشهای لازم به دقت انجام می گیرد تا خون سالم از افراد دریافت شود