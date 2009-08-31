به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین بلندی در نمابری که از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی ارسال شده است با تاکید بر اینکه سالهای متمادی است که با دکتر دانشجو از نزدیک آشنا می باشد وی را فردی متعهد، متخصص و ولایت پذیر معرفی کرد.

وی وزیر پیشنهادی علوم را که استاد تمام نیز است فردی توانمند دانست و اضافه کرد: دکتر کامران دانشجو به دلیل داشتن پست هایی از قبیل قائم مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم، معاون سازمان پژوهشهای صنعتی ایران و همچنین عضویت حقیقی در شورای عالی قضایی با فضای آموزش عالی در کشور کاملا آشنا است و این شناخت قطعا در هدایت وزارت علوم کمک شایانی می کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: با توجه به سابقه و توانمندیهای علمی، پژوهشی و اجرایی دکتر دانشجو وی می تواند در ارتقای سطح کیفی و کمی دانشگاهها موفق عمل کرده و به ویژه تاثیر بسزایی در سیاستگزاری پژوهشی وزارت علوم و دانشگاهها داشته باشند.