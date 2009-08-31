استقبال 100هزار نفری شهروندان شمال شرق تهران از سامانه نشاط

به گزارش خبرگزاری مهر، "محسن جلالی" گفت: خوشبختانه از ابتدای فصل تابستان در هر 9 ناحیه منطقه جشنهای سامانه نشاط برگزار شده که با استقبال بی نظیر شهروندان نیز همراه بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به غنی سازی اوقات فراغت بیش از سه میلیون نفر از شهروندان در فصل تابستان افزود: در تابستان سال جاری با همکاری ادارات فرهنگی و اجتماعی نواحی 9 گانه، طرحهای مختلفی در قالب سامانه های نشاط و جشنهای شهروندی و برپایی دهها غرفه فرهنگی، بهداشتی و ورزشی تابستان شاد و مفرحی را در بیش از 20 بوستان محلی و فرا محلی برای شهروندان فراهم کردیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه به نحوه اجرای این برنامه ها اشاره کرد و اظهار داشت: سامانه های نشاط در دو بخش اجرا شد. در بخش نخست قبل از اذان مغرب و عشا برنامه هایی مثل سخنرانی، تواشیح و نغمه های اسلامی، تجلیل از نخبگان و اهالی و... و بخش دوم جنگ شادی بود که برنامه های شاد و متنوعی را به همراه داشته است.

جلالی در ادامه به برنامه های ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: در ماه مبارک رمضان 27 محفل انس با قرآن در 27 مسجد منطقه توسط ادارات اجتماعی نواحی برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد. برگزاری مسابقات قرآنی در فرهنگستان قرآن کریم از دیگر برنامه هایی است که هر شب از ساعت 19 الی 22 در بوستان پلیس اجرا می شود.

وی استقبال یکصد هزار نفری شهروندان منطقه 4 از برنامه های فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات را از مهمترین دستاوردهای سه ساله اخیر مدیریت شهری تهران دانست و گفت: در تابستان جاری به طور میانگین حدود 1400 نفر توانستند در 72 جشن شهروندی (سامانه نشاط) شرکت کنند که این رقم در مقایسه با توزیع سرانه های فرهنگی، اجتماعی و تفریحی در سطح محلات رقم قابل توجهی است.