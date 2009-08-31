به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش عرصه‌ای را برای بررسی مباحث مربوط به مسلمانان و جهان اسلام فراهم می‌کند و اندیشمندان و صاحبنظران از سراسر جهان به تبادل دیدگاه‌های خود درباره جهان اسلام می‌پردازند.

این همایش هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود که در آن مسایل جهانی مربوط به جهان اسلام و سایر ادیان که به دنیای اسلام مربوط است مورد توجه قرار می‌گیرد.

این همایش از 3 نشست اصلی و 16 نشست فرعی برخوردار خواهد بود که اندیشمندانی از حوزه‌های سیاست، علوم اجتماعی، اقتصاد، بانکداری و تجارت، مدیریت، فلسفه، حقوق و اندیشه سیاسی معاصر در آن شرکت خواهند کرد.

اولین همایش "اندیشه اسلامی" در سال 2004 میلادی و با حضور 200 نفر از کارشناسان و صاحبنظران در دانشگاه ملی مالزی برگزار شده بود.