رضا بروسان شاعر و پژوهشگر خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش کتاب "عقیقی در چینه‌دان یک طوطی" به پایان رسید و هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌ام که آن را به ناشری در مشهد بسپارم یا در اینکه با ناشری از تهران کار کنم.

وی ادامه داد: کلیت کتاب "عقیقی در چینه‌دان یک طوطی" بدینگونه است که تک بیت‌هایی از شاهنامه فردوسی را انتخاب کرده‌ام و اشعاری از شاعران ایرانی و خارجی که از لحاظ معنایی با این بیتها مشابهت یا همخوانی دارد ذیل آن آورده‌ام.

شاعر "یک بسته سیگار در تبعید" در ادامه از چاپ کتاب "کتیبه پنهان" ـ گزیده‌ای از مقالات ادبی، داستان و شعرهای رضا شهید‌ضیایی ـ توسط نشر شاملو خبر داد و گفت: دفتر شعری به نام "مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است" در انتشارات مروارید دارم که هنوز منتشر نشده است.

به گفته وی این کتاب با 12 مرثیه شروع می‌شود و پس از قطع این مراثی کتاب تا 80 صفحه ادامه می‌یابد.

بروسان در ادامه درباره کتاب دیگری که در دست تدوین دارد اینگونه توضیح داد:‌ کار جمع آوری و تدوین کتابی با نام موقت "کتاب سیاه" که شامل ترانه‌ها و اشعار آزادم است به پایان رسیده و به احتمال زیاد آن را انتشارات شاملو منتشر خواهد کرد.

این شاعر افزود: قالب ترانه‌ها و اشعار این کتاب 179 صفحه‌ای مرثیه‌گونه است و 100 شعر را شامل می‌شود.

وی همچنین از تکمیل "عاشقانه‌های یک سرباز" که مجموعه‌ای از ترانه‌های او است و "سکته سوم" مجموعه شعرهای کلاسیکش خبر داد و گفت: گرچه این دو کتاب را به نشر شاملو سپرده‌ام ولی هنوز در حال تکمیل آنها هستم که فکر می‌کنم تا کنون "سکته سوم" 150 صفحه و "عاشقانه‌های یک سرباز" 65 صفحه شده باشد.

بروسان در پایان تاکید کرد: تعدادی از ترانه‌های "عاشقانه‌های یک سرباز" را در "کتاب سیاه" گنجانده‌ام ولی از شعرهای کلاسیک در آن استفاده نکرده ام.