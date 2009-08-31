به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ولی اسماعیلی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس که به منظور بررسی رأی اعتماد به وزرا تشکیل شده است ، گفت : اعضای این فراکسیون امشب در ضیافت افطاری با احمدی‌نژاد در محل ریاست‌جمهوری دیدار و درباره وزیران دولت دهم به بحث و گفتگو می‌نشینند.

مرتضی آقا تهرانی دیگر عضو فراکسیون انقلاب اسلامی هفته گذشته در پی جلسات این فراکسیون برای بررسی کابینه به مهر گفته بود گفت که این فراکسیون در جلسات داخلی خود برای عدم رای اعتماد به تعدادی از وزیران به نتیجه رسیده است.

فراکسیون انقلاب اسلامی متشکل از نمایندگان حامی دولت است که در آستانه انتخابات دولت دهم شکل گرفت و در تبلیغات انتخاباتی برای محمود احمدی نژاد نقشی فعال داشت .