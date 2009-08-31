به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهش را ابوذر زارع درخشان و حسین همازاده ابیانه از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) انجام داده اند .

در این کتاب تحلیلها و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه نقش هنر در فرهنگ عمومی و ترسیم خط مشی مناسب برای هنرمندان ارائه شده است .

مؤلفان در این کتاب با اشاره به اینکه بیان هنری هر موضوع، ماندگاری آن را بیشتر می کند، تأکید کرده اند که برای انتقال مفاهیم متعالی و غنی اسلامی گریزی از استفاده از ابزار هنر نیست و در این راستا اندیشه های مقام معظم رهبری و مطالعات گسترده ایشان در عرصه هنر می تواند به عنوان یک استراتژی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد .

برخی از مطالب این کتاب در مقاله‌ای با عنوان "هنر از دیدگاه رهبری" در شماره 33 دوفصلنامه "نامه صادق" دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.

