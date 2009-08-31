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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۹

دیدگاههای مقام معظم در مورد هنر اسلامی منتشر می‌شود

دیدگاههای مقام معظم در مورد هنر اسلامی منتشر می‌شود

دیدگاههای مقام معظم رهبری در مورد هنر اسلامی در کتابی با عنوان "هنر از دیدگاه رهبری" منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهش را ابوذر زارع درخشان و حسین همازاده ابیانه از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) انجام داده اند .

در این کتاب تحلیلها و فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه نقش هنر در فرهنگ عمومی و ترسیم خط مشی مناسب برای هنرمندان ارائه شده است .

مؤلفان در این کتاب با اشاره به اینکه بیان هنری هر موضوع، ماندگاری آن را بیشتر می کند، تأکید کرده اند که برای انتقال مفاهیم متعالی و غنی اسلامی گریزی از استفاده از ابزار هنر نیست و در این راستا اندیشه های مقام معظم رهبری و مطالعات گسترده ایشان در عرصه هنر می تواند به عنوان یک استراتژی فرهنگی مورد توجه قرار گیرد .

برخی از مطالب این کتاب در مقاله‌ای با عنوان "هنر از دیدگاه رهبری" در شماره 33 دوفصلنامه "نامه صادق" دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده است.

کد مطلب 939382

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