به گزارش خبرنگار مهر، ستاد میزبانی از تیم‌های ملی فوتسال برزیل و ایران در دیدار تدارکاتی دو تیم که روز سه شنبه 31 شهریورماه در ارومیه برگزار می شود، امروز تشکیل جلسه داد.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال که در این نشست حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: در جلسه امروز تمامی عوامل تاثیرگذار در برگزاری این بازی شامل نمایندگان استانداری آذربایجان غربی، فرمانداری ارومیه، نیروی انتظامی استان و منطقه، تربیت بدنی استان، صدا و سیما و ... شرکت داشتند.

وی در ادامه افزود: پس از برگزاری این جلسه به همراهی جمعی از مسئولان استان آذربایجان غربی از امکانات سالن غدیر ارومیه بازدید به عمل آوردیم. این سالن از هر نظر آماده میزبانی از بازی دوستانه ایران و برزیل در روز 31 شهریورماه است و از شرایط لازم برای پذیرایی از این دو تیم برخوردار است.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تاکید کرد: برای آماده سازی سالن غدیر اقدامات زیادی صورت گرفته است که نشان از علاقه و جدیت مسئولان این استان برای پیشرفت ورزش در این استان است. به شخصه نسبت به آنچه در استان آذربایجان غربی صورت گرفته است امیدوار شدم و تصمیم داریم از این به بعد میزبانی دیدارهای حساس فوتسال را به استان‌های که مجدانه به رشد و پیشرفت این رشته ورزشی کمک می کنند واگذار کنم.

ترابیان با اشاره به این موضوع که هواپیمای اختصاص برای عزیمت تیمهای برزیل و ایران به ارومیه تدارک دیده شده است، افزود: بر اساس برنامه دو تیم و کادر همراه‌شان ساعت 8:30 روز سه شنبه 31 شهریورماه عازم ارومیه می شوند و پس از برگزاری این بازی ساعت 9 شب به تهران بازمی گردند. در زمان اقامت تیم‌ها در شهر ارومیه میهمانی ناهاری به افتخار آنها از سوی استانداری آذربایجان غربی ترتیب داده خواهد شد و از بازیکنان و مربیان تیم میهمان با اهدای جوایزی تقدیر می شود.

وی درخاتمه تصریح کرد: مردم استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه بسیار به رشته ورزشی فوتسال علاقمند هستند. هم اکنون در این استان مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرهای مختلف برگزار می شود و 1180 تیم و 11320 نفر درگیر حضور در این مسابقات هستند که در نوع خود رقمی جالب توجه است و نشان می دهد فعالیت‌های خوبی در این استان برای پیشرفت ورزش فوتسال صورت پذیرفته است.