به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مراد زارعی ظهر دوشنبه در کنفرانس خبری که به مناسبت آغاز هفته تعاون برگزار گردید، اظهار داشت: در حالی حاضر بیش از یک سوم جمعیت استان کردستان در قالب تعاونی های مختلف در بخش های گوناگون عضویت دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر و در مجموع 3 هزار و 635 تعاونی در استان کردستان فعال می باشند که جمعیتی بیش از 527 هزار نفر از مردم کردستان در این تعداد تعاونی عضویت دارند.

مدیر کل تعاون استان کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت عضویت مردم کردستان در قالب تعاونی ها بیان داشت: بخش کشاورزی بیشترین تعداد عضو را به خود اختصاص داده و سایر بخش ها نیز همچون صنعت و معدن، عمرانی، خدماتی و مسکن، چند منظوره و حمل نقل در رتبه های بعدی قرار دارند.

زارعی با اشاره به رشد قابل توجه تعداد تعاونی های استان کردستان در طول سال 87 افزود: تنها در سال گذشته 169 تعاونی جدید در استان کردستان ثبت شده و فعالیت های خود را با عضویت 289 هزار نفر آغاز کرده اند.

وی افزایش چند برابری تعداد تعاونی ها در استان کردستان را در راستای اجرای طرح سهام عدالت و مسکن مهر دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای این دو طرح و همچنین تسهیل نمودن شرایط ثبت و راه اندازی، همچنان شاهد افزایش رو به رشد تعداد تعاونی ها در استان کردستان هستیم.

مدیر کل تعاون استان کردستان راه اندازی 196 تعاونی در استان کردستان را باعث به وجود آوردن 6 هزار و 314 فرصت شغلی دانست و گفت: بیشترین اشتغال زایی به واسطه اجرای طرح مسکن مهر بوده و بقیه نیز در قالب تعاونی های بخش های مختلف ایجاد شده است.

زارعی در ادامه با اشاره به برنامه های اداره کل تعاون استان کردستان در خصوص ارائه برنامه های آموزشی و همچنین تقویت بنیه مالی تعاونی های استان یادآور شد: در طول سال گذشته و پنج ماه امسال 2 هزار و 146 نفر در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی، در دوره های تخصصی آموزش اعضاء، مدیران عامل و هیئت مدیره تعاونی های استان شرکت نموده اند.

وی در پایان از برگزاری دوره های آموزشی و همچنین ارائه تسهیلات به تعاونی های استان خبر داد و گفت: در طول سال جاری نیز علاوه بر برگزاری دوره های آموزشی تلاش می شود که با استفاده از تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک های استان وضعیت مالی تعاونی ها نیز بهبود پیدا کند.