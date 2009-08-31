نظارت بر آموزشگاههای آزاد لرستان باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان با انتقاد از عدم توجه برخی آموزشگاههای آزاد به مبانی و مسائل پرورشی، عنوان کرد: آموزش و پرورش باید بعد نظارتی بر عملکرد این آموزشگاهها را تقویت کند و در این راستا فعالیت جدی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت گزینش و استعلام نیروهای بکار گرفته شده در این آموزشگاهها، افزود: موارد مورد تاکید در زمینه انظباط اداری و تعهد اخلاقی باید در قالب دستورالعملی تدوین و برای این آموزشگاهها ارسال شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خاطر نشان کرد: اگر دست روی دست بگذاریم در این زمینه به طور قطع با تبعات جدی مواجه شده و ضرر خواهیم کرد.

مشکل اصلی در آموزشگاههای آزاد ضعف وجود تربیت دینی

معاون پررورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش وپرورش استان لرستان نیز در ادامه این جلسه از فاصله مشهود مسائل پرورشی در آموزشگاههای علمی آزاد با آموزش وپرورش سخن گفت.

اردشیر فلاح کردی ادامه داد: متاسفانه مدت زیادی است که بین آموزشگاههای آزاد و آموزش وپرورش فاصله مشهودی در زمینه توجه به مسائل پرورشی و تربیتی به وجود آمده است.

وی با انتقاد از نحوه فعالیت آموزشگاههای آزاد در استان لرستان، عنوان کرد: متاسفانه هیچ کدام از این آموزشگاهها مقید به استفاده از مشاور نیستند و در بحث صلاحیت نیروی انسانی ومربی در این مراکز دقت کافی لحاظ نمی شود.

معاون پررورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش وپرورش استان لرستان با تاکید بر ضرورت ساماندهی این مراکز، افزود: باید در آموزشگاههای آزاد لرستان در بخشهای تربیت بدنی، مشاوره و بهداشت ساماندهی لازم صورت گیرد.

فلاح کردی یادآور شد: مهم ترین موضوعی که امروز دغدغه و مشکل اصلی ما در آموزشگاههای آزاد است ضعف وجود تربیت دینی و عدم توجه به فعالیتهای پرورشی است.

نبود مکانیزم برای گزینش نیروهای آموزشگاههای آزاد لرستان

رئیس سازمان آموزش وپرورش استان لرستان نیز در این رابطه بیان داشت: در حال حاضر در استان لرستان علاوه بر مدارس غیردولتی آموزشگاههای علمی آزاد نیز مشغول فعالیت هستند در زمینه ارائه دروس و همچنین واحد های تقویتی فعالیت آموزشی اثربخشی ارائه می کنند.

علی ماکنعلی یادآور شد: ولی متاسفانه یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در این آموزشگاهها وجود دارد این است که هیچ گونه مکانیزمی برای گزینش افراد و نیروها در این آموزشگاهها وجود ندارد.

وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در این آموزشگاهها، بیان داشت: این مشکلات در حالی است که در قانون هیچگونه ساز و کاری برلای نظارت بر نحوه گزینش نیروها و همچنین سایر افراد در نظر گرفته نشده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش تاکید کرد: باید نیروهایی که در آموزشگاههای آزاد فعالیت می کنند هم به لحاظ علمی دارای صلاحیت باشند و هم از نظر اخلاقی دارای فاکتورهای مورد نظر باشند.

آئین نامه قانون نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنوز مشخص نشده است

مسئول گزینش سازمان آموزش و پرورش استان لرستان نیز در این رابطه عنوان کرد: آنچه که در قانون در زمینه آموزشگاههای آزاد آمده است ضرورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی موسسین این آموزشگاهها است.

داریوش احمدی بیان داشت: با توجه به آخرین اطلاعات و پیگیری هایی که در این زمینه انجام شده است مشخص شده که قانون جدیدی در این زمینه تصویب شده ولی هنوز آئین نامه های در این زمینه مشخص نیست و ابلاغ نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعیین تکلیف این قانون و ابلاغ آن مشکلات موجود در این زمینه مرتفع شود.