یک میلیارد ریال به هیئتهای وزرشی قم پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهان‌بینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رقم دقیق اعتبارات پرداخت شده به هیئت‌های ورزشی، یک میلیارد و 50 میلیون ریال است که برای تسریع در روند اجرای برنامه‌های استان به هیئتها تعلق گرفت.



وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که ورزش قم دچار مشکلات به وجود آمده بر سر تعطیلی مجموعه ورزشی شهید حیدریان است، نباید در اجرای برنامه‌های هیئت‌های ورزشی اعم از برگزاری مسابقات، شرکت در رقابتهای ورزشی و اعزام ورزشکاران آنها به رویدادهای مختلف ورزشی خللی ایجاد شود.



مدیرکل تربیت بدنی استان قم تاکید کرد: از همکارانم در هیئت‌های ورزشی انتظار دارم در شرایط فعلی همگی دست به دست هم بدهند تا ورزش قم همچنان حرکت رو به جلوی خود در مسیر پیشرفت را حفظ کند و موفقیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ادامه داشته باشد.



وی در ادامه به آخرین وضعیت تصمیم گیری در خصوص رفع مشکلات مجموعه ورزشی شهید حیدریان اشاره کرد و بیان داشت: در جلسه کارگروه توسعه و عمران استان قم که با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان قم در مجلس و جمعی از وزیران در تهران برگزار شد، مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص رفع مشکلات مجموعه ورزشی شهید حیدریان اقدام کند.



جهان بینی اضافه کرد: در کارگروه توسعه و عمران قم مصوب شد جلسه مشترکی بین مسئولان آستانه مقدسه و وزارت اقتصاد و دارایی برای پرداخت مطالبات مجموعه ورزشی شهید حیدریان برگزار شود که باتوجه به‌اینکه امروز مراسم ویژه‌ اخذ رای اعتماد اعضای کابینه دهم در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است، ما نیز امیدواریم این جلسه در روزهای پایانی هفته در قم تشکیل شده و با توافق طرفین مشکلات اخیر ورزش قم برطرف شود.



وی ابراز داشت: متأسفانه پلمب مجموعه ورزشی شهید حیدریان در طول یک ماه گذشته مشکلات بسیاری را برای ورزش قم به وجود آورد و بسیاری از فعالیتهای ورزش قم را با اختلال مواجه کرد اما امیدواریم این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود.



مدیرکل تربیت بدنی استان قم اظهار داشت: خوشبختانه ورزش قم در سال 1388 روندی موفقت آمیز را در پیش گرفته است و به همین خاطر با اقتدار از هیئتهای ورزشی استان برای تداوم موفقت ورزش و ورزشکاران قم حمایت خواهد شد.