به گزارش خبرنگار مهر، "سید مناف هاشمی" دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران به توزیع فیشهای عوارض نوسازی اشاره کرد و افزود: با تغییراتی که امسال در شیوه توزیع قبوض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند دادیم توانستیم از ترکیب جدید برای توزیع این قبض ها استفاده کنیم.

از این رو از 90 هزار نیروی انسانی ستادهای ممیزی املاک استفاده کرده و بخشی از آنها را بسیج کردیم تا خللی در کار ممیزی املاک رخ ندهد.



عوارض نوسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم بر اساس این مصوبه فیش ها را توزیع می کنیم مناف هاشمی

این مقام مسئول با بیان اینکه در کمتر از 25 روز بالغ بر 90 درصد قبوض نوسازی، کسب و پیشه و پسماند را تحویل شهروندان دادیم، اظهار داشت: همین سرعت در کار توزیع باعث شد کمی اشکال در قبوض ایجاد شود و تعدادی از رقم ها تغییر کند و برخی از شهروندان با مشکل روبرو شوند.

به گفته مناف هاشمی، عوارض نوسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم بر اساس این مصوبه فیش ها را توزیع می کنیم.

وی افزود: دلیل اینکه در فیشهای برخی از شهروندان ارقام بالا درج شده این است که یا فیشهای سال قبل را پرداخت نکرده اند، یا فیشها در سال گذشته به دستشان نرسیده و یا اینکه در مناطق پس از پرداخت در پرونده مالک درج نشده باشد که در این صورت شهروندان می توانند با مراجعه به ادارات درآمد مناطق این موضوع را پیگیری و مشکل خود را حل کنند.

هاشمی ادامه داد: اگر قصور از همکاران ما بوده باشد مشکل را برطرف می‌کنیم. حتی اگر شهروندان برای رفع مشکل به مناطق هم مراجعه نکنند باز حقشان محفوظ است و به عنوان طلبشان نوشته و در سال‌های بعد جز پرداختی آنها اعمال می‌شود.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران درباره قبض‌های کسب و پیشه گفت: این کار نیز بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران انجام شده و قیمت پایه‌ کسب و پیشه در چندین سال گذشته تغییر نکرده است. امسال برخی تغییرات را داده و در برخی از مشاغل عوارض کسب و پیشه از 50 هزار تومان به 100 هزار تومان رسیده است.

وی همچنین درباره عوارض پسماند گفت: این عوارض جایگزین بهای خدمات شهری شده است که این موضوع نیز مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را داشته است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران همچنین افزود: امسال فیشهای مربوط به عوارض نوسازی با رنگ آبی، کسب و پیشه با رنگ قرمز و فیش های مربوط به پسماند با رنگ نارنجی توزیع شده است.

هاشمی ادامه داد: در دو سال گذشته غیر از 10 درصد جایزه خوش حسابی برای شهروندانی که در موعد مقرر فیش های خود را پرداخت کرده اند جوایز نفیسی هم به قید قرعه اهدا شده که این جوایز امسال نیز به خوش حسابان تهرانی اهدا می شود. البته امسال برای هر سه دسته از قبوض به صورت جداگانه جوایزی در نظر گرفته ایم.

به گفته وی در بحث نوسازی قیمت منطقه ای ملک حرف اول و آخر را می زند ولی در شاخص هایی که در بهای خدمات به کار می بریم فرقی بین دو منطقه نیست.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران با بیان اینکه در مجموع 30 درصد در فیشهای پسماند امسال کاهش داشتیم گفت: بانک های طرف قرارداد شهرداری را در زیر فیش ها ذکر کرده ایم. ضمن اینکه در طرح شتاب نیز امکان پرداخت این فیش ها وجود دارد.

وی ادامه داد: در بحث فیش های نوسازی امسال بالغ بر 250 میلیارد تومان قبوض نوسازی به شهروندان تحویل داده ایم که این رقم در قبوض کسب و پیشه و پسماند بین 120 تا 150 میلیارد تومان است. در مجموع در قالب این سه فیش 450 میلیارد تومان قبض به شهروندان داده ایم.

مناف هاشمی در ادامه به تلاش شهرداری برای وصول به موقع این فیش ها به عنوان درآمد پایدار اشاره کرد و گفت: تلاش در جهت رسیدن به درآمدهای پایدار و کاهش درآمدهای ناپایدار را در دستور کار داریم به طوری که در سال 86، 12 درصد از درآمدهای شهرد اری تهران پایدار بود که این رقم در سال گذشته با رشد پنج درصدی مواجه شد و به 17 درصد رسید و امیدواریم امسال بیش از پنجدرصد افزایش درآمدهای پایدار داشته باشیم.

وی عوارض خودروها را یک در هزار قیمت خودرو اعلام کرد و گفت: امسال بر اساس مصوبه شورای شهر مقرر شد اگر در این بخش بیش از سال گذشته وصولی داشتیم با هماهنگی راهنمایی و رانندگی مبلغی را در جهت مسایل فرهنگی هزینه کنیم.

این مقام مسئول در شهرداری تهران افزود: عوارض نوسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ما هم بر اساس این مصوبه فیش ها را توزیع می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ممیزی املاک شهر تهران اشاره کرد و گفت: قرار بود این کار از زمان آغاز ظرف 18 ماه به اتمام برسد که هم اکنون بیش از 90 درصد کار میدانی آن در مناطق 22 گانه در قالب 22 ستاد با 180 نفر ممیز انجام شده است که امیدواریم تا 31 شهریور ماه کار میدانی به اتمام برسد اما با توجه به اینکه بعد از کار میدانی کار نرم افزاری باید صورت پذیرد این کار هم اکنون در مرحله 15 درصد پیشرفت است که سه ماه بعد از کار میدانی این کار هم به اتمام می رسد و ممیزی املاک شهر تهران در سال 89 می تواند مورد بهره برداری بخش های مختلف قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه نصب پلاک های آبی همزمان با ممیزی املاک صورت گرفت، گفت: در این ممیزی 28 هزار معبر فاقد نام شناسایی شد که 25 هزار و 112 معبر نامگذاری و 61 درصد آنها هم پلاک کوبی شده است.