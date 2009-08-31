احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: 9 جایگاه غیرخصوصی، چهار جایگاه خصوصی در شهرستان کرج و هشت جایگاه غیرخصوصی و سه جایگاه خصوصی در شهر کرج راه اندازی شده است.

وی افزود: 10 جایگاه خصوصی، هشت جایگاه وزارت دفاع در سطح شهرستان کرج و هفت جایگاه خصوصی و چهار جایگاه تک منظوره وزارت دفاع در شهر کرج در حال احداث است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین 77 جایگاه غیرخصوصی، 9 جایگاه خصوصی و 17 جایگاه تک منظوره وزارت دفاع در استان تهران راه اندازی شده است.

افضلی بیان داشت: یک جایگاه غیرخصوصی، چهار جایگاه خصوصی و 53 جایگاه وزارت دفاع نیز در این استان در حال احداث است.

معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان کرج ادامه داد: جایگاه های اشتهارد، منوچهر سعادت کیا، علی اکبر علیزاده، جواد قادری، گلزار شرقی، کامیونداران، مترو، ملارد، ماهان، امام خمینی فردیس، حصارک، شیخ آباد و سید حسن مولایی اسکویی جایگاه های تک منظوره راه اندازی شده در سطح شهرستان کرج است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان تهران در قالب طرح گازسوز کردن خودروها یادآور شد: در شهر اشتهارد کرج 12 خودرو، 21 هزار و 931 خودرو با 9 کارگاه در کرج و 54 خودرو با یک کارگاه در ماهدشت در اجرای این طرح قرار گرفتند.