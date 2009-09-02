ابوالفضل آقابابا درباره مجموعههای ماه رمضان به خبرنگار مهر گفت: در یکی از رسانهها به نقل از آقای ضرغامی خواندم تعداد مخاطبان تلویزیون کاهش پیدا کرده است، مسلماً مخاطبان مجموعههای ماه رمضان هم کاهش پیدا کردند، چرا که قالب همه مجموعهها تکراری است و اگر تلفن همراه و سکتههای قلبی و مغزی را از مجموعههای تلویزیون بگیریم دیگر چیزی ندارد.
وی در ادامه افزود: علیرضا افخمی از کارگردانان موفق است و مجموعه "پنجمین خورشید" گرچه به لحاظ دکوپاژ و تدوین خوب است، اما به لحاظ محتوا فقیر است. من سیروس مقدم و محمدحسین لطیفی کارگردان مجموعه "نردبام آسمان" را از سریالسازان خوب میدانم. البته تلویزیون هم روی آنها سرمایهگذاری زیادی کرده است.
نمایی از مجموعه "پنجمین خورشید"
این کارشناس رسانه خاطرنشان ساخت: اما مجموعه "نردبام آسمان" بلاتکلیف است و ضعف زیادی در انتخاب بازیگران دارد. به نظرم انتخاب داریوش کاردان اشتباه بود، بیننده عادت دارد کاردان چیزی بگوید تا او بخندد و اصلاً او را در یک شخصیت کاملاً جدی نمیپذیرد. وقتی او در مجموعه "نردبام آسمان" گریه میکند بیشتر به طنز میماند تا گریه، چون لایههای کمدی کاردان را میتوان در گریههای او دید.
وی در ادامه افزود: انتخاب وحید جلیلوند هم برای نقش جوانی غیاثالدین اشتباه بود و اصلاً بازی خوبی از او شاهد نیستیم. او نتوانسته تصویرگر یک فرد در قرن نهم باشد. البته بازیگر کودک که نقش کودکی غیاثالدین را بازی میکرد بامزهتر بود و بهتر این نقش را درآورده بود. گرچه در شخصیت او هم زیادی اغراق شده بود و او را دانشمند نشان دادند.
آقابابا با اشاره به دیالوگهای مجموعه "نردبام آسمان" گفت: دیالوگهای این مجموعه هم سردرگم است. نیمی از دیالوگها رسمی و نیمی دیگر کوچه بازاری است. البته برخی دوستان میگویند بعد از پخش هفت تا هشت قسمت از مجموعه مخاطبان با آن ارتباط برقرار میکنند، در حالی که این طور نیست مردم دیگر عادت کردند تا خود را وفق بدهند و این دلیلی برای بهتر شدن مجموعه نیست.
این کارشناس ادامه داد: مجموعه "عبور از پائیز" از یک قصه تکراری رنج میبرد. این مجموعه در انتخاب بازیگران مشکل دارد. چنگیز جلیلوند فقط صدای زیبایی دارد، اما بازی ندارد. ما این مشکل را در مجموعه "پنجمین خورشید" هم میبینیم. نقش شبنم قلیخانی سردرگم است. از یک طرف این دختر رفیق همه لمپنهای شهر است و از سوی دیگر کار خلاف نمیکند و با این کار مخالفت میکند. در مجموع محتوای مجموعههای ماه رمضان مناسب نیست.
نظر شما