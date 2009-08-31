حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم اباد اظهار داشت: امسال برای نخستین بار طرح جمع آوری آداب و سنن مناطق مختلف استان به صورت ویژه در سطح کانون ها برگزار می شود.

وی تصریح کرد: در این طرح آداب و سنت های مناطق مختلف شهری و روستایی استان لرستان در خصوص ماه مبارک رمضان جمع آوری می شود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان با اشاره به دیگر برنامه های این دبیرخانه در ماه مبارک رمضان، یادآور شد: آموزش های قرآن و احکام ویژه ماه مبارک رمضان در کلیه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام موسوی برپایی سفره کریمانه افطاری را از دیگر برنامه های اجرایی در سطح کانون های استان برشمرد و افزود: مسابقه بزرگ کتابخوانی نیز به مناسبت ماه مبارک رمضان در سطح کانون ها برگزار می شود.

وی تقدیر از نوجوانانی که برای اولین بار روزه گرفته اند، آگاه سازی و تقبیح روزه خواری در فضای عمومی و ترویج و تبیین آثار صله ارحام را از دیگر برنامه های دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اعلام کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد لرستان همچنین با اشاره به برگزاری مسابقه پیام کوتاه در نیمه شعبان گفت: جوایز این مسابقه نیمه رمضان طی مراسمی اهدا می شود.