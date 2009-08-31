جزئیات به کما رفتن رفیعی از زبان همسرش

میترا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علی روز 10 مرداد پشت میز کارش مشغول نگارش و تصحیح کتاب "ریاض‌الجنه" بود که لحظه‌ای کوتاه من را خواست و گفت که احساس می‌کند فشارش پایین آمده است. من فشارش را گرفتم که طبیعی و روی 14 بود. اما بعد از آن یک لحظه چشمانش بسته شد و بدنش کاملاً سرد شد و من هم یک آن شوکه شدم. اما یک لحظه بعد چشمانش را باز کرد و با توجه به عوارض ناشی از سکته قلبی سه سال پیش‌اش نگران شدم و فوراً او را به بیمارستان حضرت رسول منتقل کردم.

عسکری ادامه داد: اما پزشکان آنجا به محض دیدن او ما را جواب کردند و گفتند که علی تا دو، سه ساعت دیگر زنده نمی‌ماند. ما بلافاصله او را به بیمارستان ابن سینا بردیم و با اینکه 11 ساعت آنجا ماندیم به ما گفتند تختی خالی در بخش مراقبتهای ویژه ندارند. اما بعد از چند ساعت او را به بیمارستان دیگری آوردیم که در آنجا بلافاصله بستری شد. همانجا فهمیدیم سکته مغزی کرده و به کما رفته است.

همسر رفیعی اضافه کرد: در ابتدای این کما او بینایی‌اش را به طور کامل از دست داد، دستگاه گوارش و بلع غذایش از کار افتاد و قدرت تکلمش را از دست داد اما خوشبختانه با پزشکان حاذقی که آن بیمارستان داشت در مدت یکماه اخیر وضعیت او رو به بهبود گذاشت و حدود 10 روز پیش از کما خارج شد و خوشبختانه بینایی یکی از چشمانش بازگشت. در حال حاضر هم قسمت راست بدنش حس دارد و در حال گفتاردرمانی است.



علی رفیعی 58 ساله از سال 1362 به عنوان یکی از نویسندگان دایره المعارف بزرگ اسلامی با مرکزی به همین نام (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی) همکاری دارد.