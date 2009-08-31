مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از میان هزار و 432 متقاضی برای دریافت مجوز فعالیتهای فرهنگی و هنری، برای 176 پرونده مجوز صادر شد.

وی افزود: از این تعداد 19 مجوز برای نمایشگاه کتاب، 24 مجوز برای نمایشگاه هنرهای تجسمی، 13 مجوز برای اجرای موسیقی، 9 مجوز برای اجرای نمایش، چهار مجوز برای تاسیس آموزشگاه های هنری، شش مجوز برای موسسات فرهنگی و هنری، 36 مجوز برای کانونهای آگهی تبلیغاتی و سه مجوز برای چاپ و لیتوگرافی توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 12 دوره آموزشی در رشته های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شده است که چهار دوره مطالعاتی پیرامون اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) از شاخص ترین آنهاست.

عسگری بیان داشت: به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز قلم سه مسابقه برگزار شده است.

مدیر اداره ارشاد کرج عنوان کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 16 سمینار با موضوع شهید مطهری، مقام کارگر و شهید آوینی، دو مورد جشن الفبا، همایش "آیه آیه روشنایی"، جلسات مهندسی فرهنگی، نشست تخصصی جایگاه زن در خانواده از دیدگاه امام راحل، نشست خانوادگی زندگی بهتر و سه همایش قرآنی برگزار شده است.

وی ادامه داد: 11 نمایشگاه فرهنگی و هنری ویژه مناسبتهای همچون آزاداسازی خرمشهر، هفته معلم، بزرگداشت سعدی و ولایت حضرت زینب (س) برگزار و در برخی مناسبتها پوستر شادباش چاپ شده است.