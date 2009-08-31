به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لاتین امریکن هرالد تریبون، این نویسنده شهیر اسپانیایی بنا به گفته خانواده اش در یکی از شهرهای شمال شرقی نزدیک بارسلون جان سپرد.



رابیناد از جمله نویسندگانی بود که به مکتب بارسلون معروفند. وی در طول حیاتش چندین رمان منتشر کرد که از آن میان می توان به اثر مشهورش "یادگاری موری" اشاره کرد که مورد توجه بسیاری از منتقدان قرار گرفت .



وی در این کتاب به شرح جنگ داخلی در سالهای 1936 تا 1938 و سالهای بعد از آن پرداخته یا به قول خودش " دوران کودکی و نوجوانی در جنگ بی پدر مادر در حومه بارسلون" را توصیف کرده است.



رابیناد در سال 1927 در بارسلون از خانواده ای اهل آراگون متولد شد. وی نویسنده ای خودآموخته بود که با مطالعه به ادبیات علاقمند شد. اولین رمانش با نام "لوس کانتکتوس فورتیوس" با این که جایزه بین المللی نول را از آن خود کرد اما از سوی فراسیسکو فرانکو توفیف شد.



آخرین رمان این نویسنده با نام " ال هستور د پگیناس"که در سال 2005 منتشر شده نویسنده ای را به تصویر کشیده است که در دوران پس از جنگ داخلی زندگی می کند و با یافتن دست نوشته های یک پسر آنارشیست دیدگاههای وی و مبارزات دو طبقه اجتماعی از شهروندان متوسط را بررسی می کند.



رابیناد به جز چند ماهی را که در ونزوئلا گذراند باقی عمر خود را در مکانی نزدیک بارسلونا سپری کرد، جایی که پس از کشته شدن پدرش در جنگهای داخلی به همراه خواهر و مادر خود در آن زندگی می کرد.

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