13 طرح بنگاه های اقتصادی در استان مرکزی در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک بهنام نصراللهی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اعتبار این طرح ها از باقی مانده اعتبارات سنوات گذشته است، افزود: این طرح ها شامل سردخانه و بسته بندی حبوبات است که به بانکها معرفی شده و کار بررسی این طرح ها در بانکها در دست اقدام است.

وی با اشاره به طرح های بنگاه های اقتصادی کوچک زودبازده از سال 84 تا پایان سال 87 گفت: این طرح ها در زیربخش های دام و طیور، دام پزشکی، شیلات، زراعت، باغبانی، آب و خاک، منابع طبیعی و آبخیزداری، تعاون روستایی، صنایع تبدیلی و تکمیلی مکانیزاسیون و خدمات کشاورزی است.

وی تعداد طرحهای معرفی شده سازمان جهاد کشاورزی استان به بانکها را چهار هزار و 775 طرح عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح ها هفت هزار و 922 فرصت شغلی ایجاد می کند و 202 میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز برای این طرح ها پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: از این تعداد سه هزار و 920 طرح توسط بانکها تایید شده که از این تعداد برای سه هزار و 95 طرح قرار داد منعقد شده است.

نصراللهی افزود: مبلغ قراردادها 95.4 میلیارد تومان بوده که 78.1 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه گذاری ثابت و 23.5 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته از کل این طرح ها دو هزار و 857 طرح با اشتغالزایی سه هزار و 906 نفر به بهره برداری رسیده و 440 شغل تثبیت شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: از این تعداد دو هزار و 345 طرح در دام و طیور، 15 طرح در دامپزشکی، 11 طرح در شیلات، 10 طرح در زراعت، 65 طرح در باغبانی، 102 طرح در آب و خاک، 19 منابع طبیعی و آبخیزداری، 184 صنایع تبدیلی و تکمیلی، هزار و 150 طرح مکانیزاسیون و هشت طرح در بخش خدمات کشاورزی به بهره برداری رسیده است.