به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، مقامهای کلمبیا روز یکشنبه اعلام کردند: "آلوارو یورایب" پس از بازگشت از نشست رهبران آمریکای جنوبی در آرژانتین، علایمی همچون تب شدید، سر درد و کمر درد داشت.

در همین حال سخنگوی رئیس جمهوری کلمبیا گفت : علایم کلی بیماری وی از روز جمعه آغاز شد و بعد از ظهر روز یکشنبه شدت یافت.

وی افزود : هم اکنون آلوارو یورایب برای معالجه به بوگوتا آمده است و تیم پزشکان آزمایشهای اولیه را برای درمان وی آغاز کردند.

پیش از آلوارو یورایب، رئیس جمهوری کاستاریکا به عنوان اولین رئیس جمهوری جهان مبتلا به آنفلوآنزای خوکی نوع A شده بود.

پیش از این سازمان بهداشت جهانی از ابتلای 162 هزار نفر در روز 31 جولای گذشته به آنفلوآنزای خوکی خبر داده بود، که 1154 نفر از آنان جان خود را از دست داده بودند. از این تعداد 1000 نفر آمریکایی بوده اند.

از سوی دیگر مقامهای عراقی آمار مبتلایان به آنفلوآنزای خوکی را تاکنون 28 مورد اعلام کرده اند.