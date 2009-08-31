به گزارش خبرگزاری مهر، "سهیل کوثری" اعلام کرد: این طرح به صورت پایلوت در ناحیه 4 و سپس درهمه منطقه اجرا می شود.

به گفته وی، این محلول ترکیبی از آمینو اسیدها، روغنهای طبیعی، ویتامینها، مواد معدنی و نیز دیگر عناصر مرکب آلی است که قابلیت برگشت پذیری به محیط را دارد. این محلول با تاثیر بر ساختار بیولوژیکی مولکولهای تشکیل دهنده بو، بوهای متصاعد شده از H2S، مرکاپتانها، اسیدهای چرب فرار، کتونها، آمونیاک و... را برای مدت طولانی از بین می برد.

کوثری کاربرد آسان محلول در هنگام شستشوی مخازن و عدم نیاز به نیروی متخصص را از ویژگیهای استفاده از این محلول برشمرد.