اهدا و توزیع کتاب در لرستان 74 درصد رشد داشته است

سیدعارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: آغاز عملیات اجرایی و پیشرفت چشمگیر طرحهای هنرستان هنرهای زیبا در خرم آباد و پنج کتابخانه عمومی در شهرستانهای پلدختر، دورود، الیگودرز، بروجرد و الشتر از اقدامات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

وی همچنین آغاز به کار تالار بزرگ شهر و مطالعه پردیس سینمایی و حوزه هنرهای معاصر استان را از دیگر طرحهای در دست اجرای این اداره کل و از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری عنوان کرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: همچنین از دیگر اقدامات فرهنگی دولت نهم می توان به افزایش بیش از 30 درصدی نشریات در این استان اشاره کرد.

علوی با اشاره به افزایش چشمگیر و بی سابقه موسسات قرآنی عنوان کرد: در طول سالهای اخیر این اداره کل با تاسیس بیش از 70 موسسه قرآنی بیش از 23 برابر در زمینه تاسیس موسسات قرآنی رشد داشته است.