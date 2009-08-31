سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آموزش در زندان شامل آموزشهای حرفه ‌ای و تحصیلات مدرسه‌ ای تا دانشگاهی است که برای مددجویان به ‌عنوان بخشی از برنامه‌های بازتوانی و مهیا کردن شرایط مساعد زندگی پس از آزادی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: گاهی اوقات آموزش در زندان، توسط سیستم زندان اجرا می ‌شود و گاهی هم به ‌وسیله گروه‌ های خارج از ندامتگاه مانند موسسات تربیتی و تحصیلی وابسته به مراکز آموزش و پرورش به انجام می‌رسد.

این مسئول با اشاره به اینکه کم سوادی و فقر دانش در پیدایش بزه و بزهکاری تأثیرگذار است، خاطرنشان کرد: در زندانها باید به مقوله آموزش و پرورش و فرایند تکمیلی آن توجه خاصی شود چرا که تجربه نشان داده اغلب بزهکاران و مددجویان دارای فقر دانش هستند.

حسینی بیان داشت: ارتقا سطح تحصیلی و یا مهیا کردن زمینه مناسب جهت کسب مقاطع مختلف تحصیلی می تواند ابزاری اساسی در کاهش بزه و بزهکاری شود و از جایی که مددجویان در خارج از زندان فرصت کافی برای ادامه تحصیلات را ندارند ما در اوقات فراغت آنان این شرایط را برایشان مهیا کردیم تا بتوانند ضمن سواد آموزی به مقاطع بالای تحصیلی دست یافته و موفق به کسب مدارک بالای علمی شوند.

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج ادامه داد: با هماهنگی و حضور نمایندگان سازمان سنجش در مرکز آموزش و پرورش ندامتگاه قزلحصار آزمون کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیران پیام نور برای ده نفر از مددجویان برگزار شد.