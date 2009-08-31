به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با اجرای تواشیح توسط گروههای همخوان، قرائت آیاتی ازکلام الله مجید از سوی قاریان و حافظان بین المللی و اجرای مسابقه برگزار می شود.

این برنامه از روز دوشنبه 9 شهریور ماه در مسجد الزهرای (س) شهرک شهید محلاتی بعد از نماز مغرب و عشا از ساعت 21 با حضور علاقمندان به علوم قرآنی آغاز می شود.

محافل انسی با قرآن 14 شهریور در مسجد جامع حصار بوعلی و دربند، 15 شهریور در مسجد جامع اراج و اعظم تجریش، 16 شهریور در مسجد المهدی (عج) شهرک نفت، 17 شهریور در مسجدالمهدی (عج) میدان قدس، 18 شهریور در مسجد جامع ازگل،23 شهریور در مسجد جامع نیاوران و 25 شهریور در مسجدالنبی (ص) ولنجک برگزار می شود.