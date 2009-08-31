به گزارش خبرگزاری مهر، "رحمان پارسا" با اشاره به اینکه منطقه هفت در آخرین ارزیابی در بخش بازیافت توانست رتبه نخست را بین مناطق 22 گانه تهران کسب کند افزود: هم اکنون در سطح منطقه 7 دستگاه کانکس فعال است که این میزان تا پایان سال به 8 دستگاه و تا سال آینده به 11 دستگاه افزایش می یابد.

وی با اشاره به اتمام فاز دوم سوله بازیافت منطقه اظهار داشت: تاکنون 95 درصد این پروژه به اتمام رسیده و تا پایان ماه جاری راه اندازی می شود.

رئیس فضای سبز شهرداری منطقه هفت در ادامه با اشاره توسعه فضای سبز در سطح منطقه اظهار داشت: چنانچه خیاط خانه ارتش در حاشیه بزرگراه صیاد شیرازی تملک شده و در اختیار منطقه قرار گیرد 30 هزار متر افزایش فضای سبز را می توان برای سال آینده پیش بینی کرد.

پارسا در ادامه با اشاره به استفاده از نیروی انرژی خورشیدی در سیستم منطقه گفت: طی سال جاری 66 عایق خورشیدی را در 4 بوستان نصب کرده ایم و برای 5 بوستان در سال آینده 100 پایه پیش بینی شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: می توان برای 8 درصد از سرویسهای بهداشتی منطقه از انرژی خورشیدی استفاده کرد چرا که در این سرویسهای بهداشتی از لوله کشی گاز استفاده نشده است.