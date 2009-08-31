کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نتایج اولین دوره آزمون زبان MHLE که با حضور یک هزار داوطلب در روز 30 مرداد برگزار شد امروز دوشنبه 9 شهریور ماه اعلام شد.

وی با اشاره به ثبت نام نوبت دوم خاطرنشان کرد: ثبت نام نوبت دوم آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا مهرماه در این آزمون ثبت نام کنند. آزمون روز 10 مهر ماه برگزار می شود.

طاهرنژاد اظهار داشت: آزمون زبان عمومی MHLE یا Ministry of Health Language Exam از سوی وزارت بهداشت برای افراد داوطلب به منظور ارزیابی توان داوطلب در زمینه تسلط به درک مطلب شنیداری، دستورزبان، واژگان زبان انگلیسی، خواندن و درک مطلب برگزار شده است.

به گزارش مهر، آزمونهای نوبتهای بعدی در روزهای 10 مهر و 29 آبان در سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.