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۹ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۱

سومین نمایشگاه ملی تخصصی تجهیزات آبیاری در کرج برپا می شود

سومین نمایشگاه ملی تخصصی تجهیزات آبیاری در کرج برپا می شود

استان تهران - خبرگزاری مهر: سومین نمایشگاه ملی تخصصی نهاده‌ها، تجهیزات آبیاری و گلخانه، ادوات و ماشین آلات کشاورزی از 28 مهرماه تا اول آبان‌ماه جاری به مدت چهار روز در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی مستقر در کرج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با تاکید بر زیرساختهای کشاورزی و فرآیند پیش از تولید نقش موثر در ارائه توانمندیهای ملی و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه میان کشاورزان و کارشناسان بخش ایجاد کرده ‌است. 

کارشناسان بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، اساتید دانشگاه، متخصصان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بهره ‌برداران بخشهای مختلف کشاورزی از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.

دومین نمایشگاه تجهیزات آبیاری سال گذشته با حضور بیش از 12 هزار بازدید کننده تخصصی و حضور بیش از 105 شرکت تولید کننده نهاده‌ها، تجهیزات آبیاری، گلخانه و سازندگان ادوات و ماشین آلات کشاورزی برگزار شد.

معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در محمدشهر کرج واقع شده است. 

کد مطلب 939424

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