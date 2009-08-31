سومین نمایشگاه ملی تخصصی تجهیزات آبیاری در کرج برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این نمایشگاه با تاکید بر زیرساختهای کشاورزی و فرآیند پیش از تولید نقش موثر در ارائه توانمندیهای ملی و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه میان کشاورزان و کارشناسان بخش ایجاد کرده است.
کارشناسان بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی، اساتید دانشگاه، متخصصان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و بهره برداران بخشهای مختلف کشاورزی از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد.
دومین نمایشگاه تجهیزات آبیاری سال گذشته با حضور بیش از 12 هزار بازدید کننده تخصصی و حضور بیش از 105 شرکت تولید کننده نهادهها، تجهیزات آبیاری، گلخانه و سازندگان ادوات و ماشین آلات کشاورزی برگزار شد.
معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی در محمدشهر کرج واقع شده است.
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