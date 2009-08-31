به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی که به بررسی وزیران پیشنهادی کابینه دهم اختصاص دارد، حجت الله حسینی پور نماینده مردم گچساران در خانه ملت در موافقت با حجت الاسلام مصلحی وزیر پیشنهادی اطلاعات به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به حساسیت فوق العاده وزارت اطلاعات در ساختار نظام اسلامی گفت: وزارت اطلاعات حافظ حیثیت نظام اسلامی است و باید شرایطی را ایجاد کند که مفسدان ، خائنان و براندازان احساس ناامنی کنند و از طرف دیگر آحاد مردم احساس امنیت کنند.

حسینی پور تصریح کرد: وزارت اطلاعات باید با جریانات برانداز برخوردی قاطع داشته باشد و آنها را به خوبی شناسایی کند و عوامل گسست ارتباط مردم و نظام را شناسایی کند که این ویژگی ها در آقای مصلحی وجود دارد.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی گفت: مصلحی مرد روزهای آتش و خون و جنگ است و فردی موقر و متین است که وزارت اطلاعات با او چالاک تر و مومن تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات "اشدا علی اکفار و رحماء بینهم" است؛ گفت: وزارت اطلاعات مدیری را می طلبد که پاک و متقی و نفوذ ناپذیر باشد که مصلحی اینگونه است.

حسینی پور در پایان نطق خود گفت: مصلحی هیچ گاه برای پست و مقام داوطلب نشده است.