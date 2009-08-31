ه گزارش خبرنگار مهر در قم، رئیس سازمان صنایع و معادن قم ظهر دوشنبه در این مراسم به افتتاح 32 واحد صنعتی در هفته دولت اشاره نمود و گفت: این واحد‌ها با سرمایه‌ای بالغ بر 165 میلیارد ریال و با اشتغالزایی مستقیم 743 نفر شروع به کار می‌کنند.



غلامحسین احدی مهمترین صنایع مورد بهره‌برداری صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، کانی غیرفلزی، ماشین آلات و تجهیزات حمل و نقل و مبلمان عنوان کرد و افزود: شاخص‌ترین این واحدها بزرگترین واحد تولید کننده انواع الیاف پلی استرو پلی پروپیلن کشور می‌باشد که با سرمایه‌ای بالغ بر 65 میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم 90 نفر به بهره‌برداری رسیده است.



همچنین واحد تولید ظروف یک بار مصرف تجزیه پذیر از پلیمرهای گیاهی که اولین کارخانه تولید این محصول در استان و هشتمین در کشور می‌باشد، با ظرفیت 850 تن در سال و سرمایه‌ای بالغ بر 13 میلیارد ریال، 23 فرصت شغلی را ایجاد نموده است.



غلامحسین احدی ضمن اشاره به رشد رتبه شاخص صنعتی استان از 18 به 15 در 10 سال گذشته، دستیابی به رتبه زیر 10 را از برنامه‌های پنج سال آینده استان ذکر کرد و گفت: ما با شناخت موانع و گلوگاه‌های توسعه صنعتی استان و طرح پیشنهادت مختلف در سفرهای استانی رئیس جمهور به مصوبات خوبی در توسعه صنعتی واستان دست یافته‌ایم.



رئیس سازمان صنایع و معادن استان حذف شعاع 120 کیلومتری و معافیت‌های مالیاتی را از جمله‌این مصوبات خواند و افزود: در حال حاضر تقویت زیرساخت‌های صنعتی و توسعه و تکمیل شهرک‌های صنعتی به عنوان اولویت اول در دستور کار بوده تا بتوانیم سرمایه‌های بزرگی را به سمت استان جذب نماییم.



وی به فعالیت‌های سازمان در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در چهار سال گذشته 70 درصد رشد داشته و در سال گذشته 20 درصد فراتر از پیش بینی، شاهد بهره‌برداری واحد‌های صنعتی بوده‌ایم.



در ادامه ‌این مراسم استاندار قم در این مراسم ضمن گرامی‌داشت هفته دولت، با تاکید بر اهمیت صنعت در رشد اقتصادی و تولید ثروت، توسعه صنعتی را در دستیابی به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موثر خواند و گفت: کشوری در دنیا از لحاظ سیاسی مطرح می‌گردد که بتواند از لحاظ تولید صنعتی به خود کفایی برسد. از بعد اجتماعی نیز صنعت تنها بخشی است که می‌تواند کمک شایان توجهی را به رفع معضل بیکاری در کشور نماید.



محمد ناظمی اردکانی افزود: اگر رشد صنعتی تحقق یابد خودباری در جامعه نیز ارتقا می‌یابد، لذا توسعه صنعتی و گسترش سرمایه‌گذاری در کشور اجتناب ناپذیر می‌باشد.



استاندار قم ضمن اشاره به سفرهای هیأت دولت به استان، بیشترین مصوبات سفرهای استانی و کارگروه توسعه و عمران قم را متعلق به توسعه بخش صنعت خواند و خاطرنشان کرد: این امر بیانگر توجه دولت به توسعه صنعت در استان قم است.