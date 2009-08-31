به گزارش خبرگزاری مهر، براساس گزارش عملکرد معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور پرداخت‌های خزانه از بابت بودجه کل کشور 73 هزار و 28 میلیارد و 832 میلیون و 496 هزار و 127 ریال بود که از این میزان 55 هزار و 41 میلیارد و 552 میلیون و 936 هزار و 766 ریال آن جزو اعتبارات هزینه مربوط به پرداخت‌های متفرقه، هزینه ملی، هزینه استانی، سایر پرداخت‌ها و پیش‌پرداخت‌ها است.

در تیر ماه سال جاری مبلغ 19 هزار و 226 میلیارد و 299 میلیون و 453 هزار و 400 ریال نیز به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل طرح‌های عمرانی، استانی و سایر پرداخت‌ها اختصاص یافته است.

معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور در مدت یاد شده رسیدگی و تطبیق اعلامیه‌ها با صورتحساب‌ها و صدور برگه‌های حسابداری و ثبت در دفاتر و انجام کلیه عملیات محاسباتی مربوط به فروش 125 میلیارد و 711 میلیون و 263 هزار و 200 ریال سفته، 16 میلیون و 310 هزار ریال برات، دو میلیارد و 383 میلیون و 175 هزار ریال بارنامه و یک میلیارد و 805 میلیون و 150 هزار ریال صورت وضعیت مسافری را انجام داده است.

