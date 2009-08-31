گزارش عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی گزارشی در خصوص اهم فعالیتهای این معاونت از زمان اعلام کرده است: در سالهای گذشته اقدامات مجموعه وسیع علم و فناوری کشور به تدریج و براساس ضرورتهای خاص و بدون یک نقشه جامع شکل گرفته بود. در سالهای گذشته این مجموعه وسیع که به تدریج و براساس ضرورتهای خاص و بدون یک نقشه جامع شکل گرفته، تصویری دوگانه از خود را به نمایش گذاشته است. یک تصویر حاکی از وجود نیروی انسانی بسیار باهوش و با استعداد و بلندپرواز، منابع بالقوه فراوان و قابل مدیریت، زیرساختهای نسبتا توسعه یافته آموزشی و پژوهشی و... بوده و تصویر دیگر بهره وری ناکافی نیروی انسانی و منابع مادی، گسست مزمن میان پژوهشهای بعضا تکراری و نیازهای واقعی اجتماعی، ابهام در هدفها و فقدان سیاستها و راهبردهای مدون و کجی و کاستی ساختارها و تداخل مزاحم ماموریتها و ... را نمایان می ساخته است.

معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این گزارش آورده است: معـاونت علمی و فناوری رئیس‌ جمهور در پانزدهم بهمن ماه سال 1385 براساس اصل 124 قانون اساسی و با حکم رئیس‌جمهور ایجاد شد تا از دیدگاهی فرابخشی و بدون تعصبات دستگاهی به این مهم بپردازد. مقـام معظم رهبری این معاونت را معاونت مبارکی نامیدند که کارهای بسیار مهم و خوبی را می‌تواند انجام دهد. معظم ‌له معاونت مزبور را از برکات دولت نهم دانستند و آنرا یکی از کارهای ساختاری برشمردند و از دولت خواستند تا به آن میدان دهد، کمـک کند، از آن مطالبه کند و بخواهد تا کارهای مهم را پیش ببرد. اینک که حدود دو سال و نیم از تاریخ مزبور می ‌گذرد، این معاونت در چارچوب دیدگاه یاد شده برنامه ‌های متعددی به نحو هدفمند و هماهنگ در سه حوزه علم، فناوری و نوآوری و نیز در امور نخبگان و دیگر موارد مرتبط تدوین و اجرا کرده است که به آنها اشاره می شود.

حوزه علم و پژوهش

بر اساس این گزارش در حوزه علم و پژوهش اهم فعالیتهای انجام شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این شرح است:

• سیاستگذاری اجرایی، مطالعه، تدوین و ابلاغ سیاستهای مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی در اردیبهشت ماه 1387 بر طبق مصوبه دولت شامل سیاستهای کلی، سرمایه انسانی، عملیاتی، مالی و اطلاع‌‌رسانی مجموعاً بالغ بر 27 سیاست.

• ارزیابی سیاستها - ارزیابی علمی میزان تحقق سیاستهای مزبور در مراکز پژوهشی اصلی با همکاری معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های متبوع، شش ماه پس از ابلاغ سیاستها و تسلیم نتایج ارزیابی به وزرای ذیربط.

• توانمندسازی و تشویق مراکز پژوهشی- مساعدت موثر مالی به مراکز پژوهشی دستگاههای اجرایی به تناسب نتایج ارزیابی یادشده در بالا، مجموعاً بالغ بر بیش از 200 میلیارد ریال علاوه بر بودجه جاری مراکز.

• مدیریت تخصیص یک درصد درآمد عملیاتی دستگاههای دولتی به امر پژوهش،هماهنگی و ساماندهی طرحهای پژوهشی کاربردی حدود 500 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی دولتی در اجرای بند 26 قانون بودجه سال 1387 و ضوابط اجرایی آن از طریق تهیه و ابلاغ ضوابط لازم و برگزاری جلسات هماهنگی میان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی وابسته و دستگاههای مزبور که منجر به عقد حدود 5 هزار میلیارد ریال قرارداد و تفاهم ‌نامه طرحهای پژوهشی بین دستگاههای یادشده از یک طرف و دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی از طرف دیگر در سال 1387 گردید که آغاز بزرگترین همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد.

• ایجاد سامانه طرحهای پژوهشی دولتی- ایجاد و راهبری سامانه الکترونیکی طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی به منظور اعلام نیازهای پژوهشی آنها به دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پیشگیری از تعریف و اجرای طرحهای پژوهشی تکراری که تاکنون منجر به ورود اطلاعات بیش از 5 هزار طرح از سوی دستگاهها و بررسی و تأیید آن از سوی معاونت و شروع اجرای آن از سوی دانشگاهها و مراکز پژوهشی شده است.

• کمک به نظریه ‌پردازی و تولید علم - کمک به دانشگاهها، مراکز پژوهشی، فرهنگستانهای چهارگانه کشور و کرسیهای نظریه‌پردازی به منظور ارتقاء و توسعه تلاشهای معطوف به نظریه‌پردازی و تولید علم اصیل.

• هماهنگی تامین تجهیزات پژوهشی- هماهنگی بین وزارتین علوم و بهداشت و جهاددانشگاهی به منظور تهیه فهرست تجهیزات پژوهشی مورد نیاز دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تعیین سهم منابع ارزی هریک و پیگیری تامین آن حسب دستور ریاست جمهوری که تاکنون منجر به تخصیص 112میلیون یورو به مراکز وابسته به وزارت بهداشت (در سال 1387) و یک هزار و 500 میلیارد ریال به مراکز وابسته به وزارت علوم (در سال 1388) شده است.

• مساعدت به انجمنها و نشریات علمی- کمک به توانمندسازی انجمنها و نشریات علمی کشور از طریق مساعدت مالی به آنها با استفاده از نتایج ارزیابیهای وزارتین علوم و بهداشت مجموعاً بالغ بر 70 میلیارد ریال.

• هماهنگی و ساماندهی مراکز اطلاع رسانی علمی کشور- با دعوت از موسسات اصلی ذیربط شامل پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی کشور، کتابخانه ملی، مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری منطقه‌ای شیراز، جهاد دانشگاهی، وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و ... موضوع شفاف سازی و تفکیک ماموریتها و نحوه تعاملات و همکاریهای آنها مورد نظر قرار گرفت تا با انجام آن از دوباره کاری و اتلاف منابع پیشگیری شود و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود اطلاع رسانی کشور بعمل آید و در نهایت سامانه ملی اطلاع رسانی علمی کشور با مشارکت همه مراکز مزبور شکل گیرد.

• طرح اعطای پژوهانه رساله به دانشجویان دکتری سراسر کشور- این طرح به منظور کمک به ارتقای کیفیت رساله های دکتری با تمرکز بر حل علمی مشکلات کشور و تولید علم اصیل در سطح عالی و تسهیل حضور و تلاش پژوهشی تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاهها به اجرا در می آید. براساس آن دانشجویان دکتری در مدت پیشبرد رساله خود از کمک بلاعوض و نسبتاً قابل توجهی که در چند نوبت به آنان پرداخت می‌شود استفاده خواهند کرد. در اجرای این طرح اولویتهای فناوری و نیازهای پژوهشی کشور در تعیین عناوین رساله‌ها مورد توجه قرار می گیرد. در سال 1388 مبلغ 200 میلیارد ریال از منابع معاونت برای این منظور در نظر گرفته شده که با نظارت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاهها تخصیص داده می‌شود.

• حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی سراسر کشور- ضوابط این حمایت با همکاری وزارتین علوم، و بهداشت تدوین شده است و با اعتباری بالغ بر بیست میلیارد ریال در سال جاری به اجرا درخواهد آمد.

حوزه فناوری

در حوزه فناوری اهم اقدامات و فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل برنامه ریزی، هماهنگی و پشتیبانی فناوریهای راهبردی کشور، تشکیل ستادهای فناوریهای راهبردی، تسهیل تجاری سازی زمینه های اساسی این فناوری ها، بسط و ارتقاء همکاریهای دانشگاه و صنعت و برنامه ریزی و پشتیبانی طرحهای کلان فناوری ملی بوده است.

• هماهنگی و پشتیبانی فناوریهای راهبردی کشور- پیگیری و تصویب سرفصل توسعه و ارتقاء فناوریهای راهبردی ملی شامل نانوفناوری، زیست‌فناوری، هوا-فضا، سلول‌های بنیادی، میکروالکترونیک، انرژی‌های نو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، طب ایرانی و گیاهان دارویی در قانون بودجه سال1387 و 1388.

• تشکیل ستادهای فناوریهای راهبردی- تشکیل و مدیریت هفت ستاد فناوریهای راهبردی با انجام هماهنگی و جلب همکاری نهادهای اصلی مربوط در سطح دولت از طریق وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با شرکت معاونان وزارتخانه‌های ذیربط و پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در هر زمینه.

• برنامه ‌ریزی فناوریهای راهبردی کشور- هماهنگی و پیگیری به منظور تهیه و تدوین چشم‌انداز و برنامه بلند مدت برای توسعه و ارتقاء فناوریهای راهبردی توسط ستادهای مربوط با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و تحت اشراف شورای هماهنگی فناوریهای راهبردی.

• تخصیص اعتبار پژوهشی به زمینه‌های اساسی فناوری- تعیین زمینه ‌های اساسی توسعه و ارتقاء هریک از فناوریهای راهبردی و ابلاغ مأموریت هریک از مراکز علمی و فناوری و اجرایی کشور و تخصیص اعتبارات لازم به آنها حسب پیشنهاد ستادهای مربوط بالغ بر 500 میلیارد ریال در سال 1387.

• تخصیص تسهیلات تجاری ‌سازی به زمینه‌های اساسی فناوری- بررسی ماموریت شرکتهای دانش‌بنیان بخش غیردولتی فعال در زمینه‌های اساسی فناوریهای راهبردی و تخصیص تسهیلات لازم به آنها به‌منظور کمک به تسریع و تقویت تجاری‌سازی فناوریهای راهبردی مجموعاً بالغ بر 145 میلیارد ریال در سال 1387.

• بسط و ارتقاء همکاریهای دانشگاه و صنعت- تدوین مدل بومی برای توسعه و ارتقاء همکاریهای دانشگاه و صنعت با مطالعه تجارب ملی و بین‌المللی و مشاورت گسترده با صاحبنظران در سال 1386 و آغاز یک حرکت ملی برای نفوذ دادن علم و فناوری در کالا و خدمات تولیدی در کشور از طریق ایجاد کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت حول محصول یا خدمات معین با مشارکت فعال همه دست‌اندرکاران علمی و پژوهشی و فنی و تولیدی و تجاری مربوط به هر محصول یا خدمات که تا کنون منجر به ایجاد 15 کانون با مشارکت انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی، دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای دولتی و غیردولتی و ... گردیده است.

• تخصیص اعتبار به کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت- تخصیص منابع لازم به کانونهای هماهنگی دانشگاه و صنعت به منظور مسئله شناسی، تدوین برنامه و آغاز همکاریها مجموعاً بالغ بر 30 میلیارد ریال.

• برنامه ‌ریزی و پشتیبانی طرحهای کلان فناوری- تصویب و تأمین اعتبار طرحهای کلان فناوری ملی که در موضوعات بسیار اساسی شامل شبکه ابررایانش ملی، شتابگر ملی و رصدخانه ملی با استفاده از همه امکانات کشور و با توسعه تجربه‌های موفق کشور به اجرا در می‌آید. هماهنگی، برنامه‌ریزی تصویب و تأمین اعتبار این طرحها در طی دو سال گذشته نهایی شده و در سال 1387 مجموعاً حدود 210 میلیارد ریال به دستگاههای مجری اختصاص یافته است. طرحهای کلان دیگری در درست بررسی است.

حوزه نوآوری

اقدامات و فعالیتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه نوآوری در طول دو سال و نیم از آغاز فعالیت این معاونت عمدتا در حوزه کمک به رفع موانع و تسهیل تجاری‌ سازی نوآوریها، تمهید مقدمات ایجاد نظام ملی نوآوری، تسهیل دسترسی نوآوران به خدمات علم و فن دستگاههای اجرایی، ایجاد سامانه ارزیابی علمی و پشتیبانی از اختراعات و کمک به پارکهای علمی و فناوری بوده است.

در این حوزه اقدامات اساسی زیر انجام گرفته است:

• ارزیابی اختراعات کشور- برنامه ‌ریزی و اجرای طرح ملی ارزیابی اختراعات کشور توسط بنیاد ملی نخبگان با توجه به ملاکهای سه گانه تطابق با مبانی علمی، وجود نوآوری و قابلیت کاربردی شدن از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی مربوط در سایت www.bmn.ir.

• حمایت از اختراعات و مخترعان- حمایت علمی و مالی از حدود یک هزار اختراع برای تکمیل و توسعه آنها با تخصیص منابع لازم به آنها از طریق و با نظارت دفاتر استانی نخبگان، پارکهای علمی و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و غیره مجموعاً بالغ بر حدود 50 میلیارد ریال در سال 1387.

• تسهیل خدمت ‌رسانی دستگاههای دولتی به نوآوران- رفع موانع و ایجاد تسهیلات قانونی برای استفاده نوآوران از امکانات آزمایشگاهها، کارگاهها، کتابخانه ‌ها و مراکز اطلاع ‌رسانی دولتی در سطح کشور با تهیه آیین‌نامه "تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی" که به تصویب دولت رسید و دستگاههای اجرایی با هماهنگی و پیگیری معاونت در حال تهیه دستورالعملهای لازم و عملیاتی ساختن آن هستند.

• کمک به پارکهای علمی و فناوری- حمایت از شرکتهای دانش‌ بنیان از طریق پارکهای علمی و فناوری و مراکز رشد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعاً بالغ بر 125 میلیارد ریال در سال 1387.

• رفع موانع و تسهیل تجاری ‌سازی نوآوریها- تهیه لایحه "حمایت از شرکتهای دانش ‌بنیان و تجاری ‌سازی اختراعات و نوآوریها" که به تصویب دولت رسید و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و بر طبق آن موانع تاسیس و فعالیت این شرکتها مرتفع و تسهیلات بی‌سابقه در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که در کمیسیونهای مجلس در دست بررسی است. تصویب و اجرای این لایحه موجب تحول عظیم در هم‌افزایی علم و ثروت و بهرمندی جامعه از نتیجه تلاشهای علمی و فناوری خواهد شد.

• برگزاری جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی- جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی با همکاری 24 وزارتخانه و دستگاه اصلی و 21 استانداری و با حضور 3 هزارنوآوری و اختراع و طرح شکوفایی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) در فضای مسقف 40 هزار متر مربع برگزار شد و مورد بازدید صدها هزار تن از شهروندان و متخصصان قرار گرفت و طی آن حدود چهارصد نوآوری و اختراع مورد تایید نهایی و حمایت مالی واقع شد و فن بازار ملی ایران افتتاح گردید و از طرحهای برجسته علمی و فناوری و طرحهای شکوفایی برتر کشور تقدیر شد و گفتمان نوآوری را در فضای عمومی جامعه تقویت کرد.

حوزه نخبــگان

بنیاد ملی نخبگان براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درسال 1385 ایجاد و وظایف شناسایی، حمایت و هدایت نخبگان به سمت اولویتها و نیازهای کشور را به عهده دارد و تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است. حدود 4 هزار نفر از نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر از سطح دانش آموزی تا سطح شخصیتهای علمی کشور براساس ضوابط مدون و دقیق تدوین شده در بنیاد، شناسایی و مورد حمایت موثر قرار گرفته اند.

• حدود 1 هزار و 700 تن از دانشجویان نخبه و صاحب استعداد برتر در دوره های کارشناسی تا دکتری از جوایز علمی بنیاد شامل مقرری تحصیلی در طول دوره و مساعدت به منظور شرکت در همایشهای داخلی و خارجی و اعطای سفر عمره مفرده برخوردار شده اند.

• بیش از 2 هزار نفر مشمول انجام پروژه تحقیقاتی به عنوان خدمت نظام وظیفه شده‌اند.

• تاکنون حدود 500 تن از نخبگان جوان از تسهیلات لازم برای طی فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌های خارج از کشور به عنوان بخشی از دوره دکتری و یا برای شرکت در همایش‌های علمی بین المللی و ادامه تحصیل بهره‌مند شده‌اند.

• بنیاد به منظور تقویت روحیه و انگیزه ‌های دینی و ملی نخبگان برنامه بازدید آنان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به اجرا در آورده است. بدین‌ترتیب تاکنون صدها تن از نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام شده اند.

• بنیاد ملی نخبگان برای ارائه خدمات به نخبگان علاوه بر کمکهایی که مستقیما در اختیار آنان قرار می‌دهد، حمایت از مراکز نخبه پرور(دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانش بنیان دولتی و غیردولتی) را مورد توجه قرار داده و تاکنون از 63 مرکز فعال نخبه پرور برطبق برنامه پیشناهدی آنها حمایت و مساعدت مالی به عمل آورده است.

• مدارس غیردولتی کشور که دانش آموزان برجسته شامل برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه های برتر آزمون سراسری را تربیت کرده اند، مورد حمایت بنیاد قرار گرفته اند.

• بنیاد با توجه به ظرفیتهای اختصاص داده شده هر ساله طی چند نوبت تعدادی از نخبگان و استعدادهای برتر را به زیارت خانه خدا اعزام می کند تاکنون نزدیک به 600 تن از این عزیزان به عمره مفرده اعزام شدند.

• در بهمن ماه سال 86 ضوابط تاسیس و فعالیت دفاتر بنیاد نخبگان استانها به تصویب هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید. تاکنون دفاتر نخبگان در استانهای یزد، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان راه‌اندازی شده‌ و تعداد دیگری در شرف تأسیس است.

• با معرفی، هماهنگی و حمایت بنیاد ملی نخبگان شماری از نخبگان و استعدادهای برتر در دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور مشغول به خدمت شده‌اند.

• تاکنون قریب به هزار تن از نوآوران و مخترعان و پژوهشگرانی که در جشنواره‌های معتبر کشور مانند خوارزمی، رازی و شیخ بهایی اختراع و نوآوریشان حائز رتبه شده یا اختراعات ثبت شده و تأیید شده داشته اند، در قالب اعتبار پژوهش و نوآوری مورد حمایت قرار گرفته اند. این افراد می توانند اعتبار خود را در قالب تکمیل اختراع و نوآوری هزینه کنند. همچنین می‌توانند این اعتبار را برای خلق اختراع جدید اختصاص دهند.

• ضوابط شناسایی برگزیدگان مسابقات قرآنی داخلی و بین المللی و تشویق و حمایت موثر آنان تدوین و تصویب شده و اجرای آن آغاز شده است.

• شناسایی نخبگان حوزوی و حمایت موثر از آنان طی جلسات متعددی با شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه قم مورد موافقت و تأکید قرار گرفته و ضوابط آن در دست تدوین نهایی است و به زودی عملیاتی خواهد شد.

• حمایت از برجسته ترین صاحبان مهارتهای فنی که در مسابقات مهارتی داخلی و بین المللی حائز رتبه های برتر می‌شوند به تصویب رسیده و در سال 1388 اجرایی می شود.

• ضوابط شناسایی و نحوه پشتیبانی هنرمندان نخبه و پراستعداد تصویب و ابلاغ شده و در سال 1388 به اجرا در می آید.

• تاکنون شناسایی استعدادهای برتر عمدتاً از طریق برگزاری آزمونهای گسترده وسراسری، و شکوفایی آنان غالباً در مدارس و مراکز خاص انجام می‌شده است. بنیاد ملی نخبگان با مباشرت محوری آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر(شهاب) را آغاز نموده است. این طرح شامل برنامه شناسایی و شکوفایی تدریجی و طبیعی استعدادهای برتر در دوره ابتدایی و حتی قبل از آن است بدون آنکه دانش‌آموزان خلاق و با استعداد از مدرسه خود جدا شوند. این طرح مستلزم مقدمات و تمهیدات بسیاری از جمله پژوهش و تدوین شیوه‌های کشف و شناخت استعدادهای برتر در بستر مدارس، آموزش معلمان و مدیران مدارس و ادارات برای این امر و نحوه انگیزش و تشویق آنان و در نهایت ارتقاء و شکوفایی تدریجی استعدادهای برتر از یک پایه به پایه دیگر و در نهایت پیوستن به مراکز و مدارس برتر بنحو مناسب است.

• به آن دسته از استادیاران دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور که کمتر از چهل سال داشته و بیش از سه سال از دریافت درجه دکتری و شروع به کار آنان در مراکز پژوهشی و دانشگاهها سپری نشده باشد و قبل از آن واجد شرایط نخبگی و استعداد برتر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده باشند و یا در حین این مدت مشمول شرایط مذکور گردند اعتبار ویژه ای به میزان 200 میلیون ریال بنام اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان به منظور پیشبرد و ارتقای پژوهشهای آنان در رشته تخصصی مربوط اعطا می‌شود که تاکنون به 108 تن از آنان اعطا شده است.

• با توجه به تصویب آیین‌ نامه اعطای جایزه و تسهیلات به محققان نمونه، استادان ممتاز و پژوهشگران برجسته کشور، جوایز و تسهیلات متعددی از جمله کرسی علمی با اعتبار ویژه پژوهشی که در راستای امور پژوهشی و فناوری قابل هزینه است به اساتید و پژوهشگران برجسته اعطا می‌شود.

• به منظور فراهم آوردن بستر تبادل افکار و تجارب علمی نخبگان و اندیشمندان، شناسایی، ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیتهای علمی نخبگان خانه نخبگان به تصویب هیات امنای بنیاد رسیده و در شرف شکل‌گیری می‌باشد. این خانه مرکزی برای هم فکری، هم‌اندیشی و مشارکت نخبگان در بررسی و تدوین برنامه‌های کشور و تصمیم‌سازیهای اساسی است.

• ارائه تسهیلات مسکن نخبگان به تصویب نهایی هیئت دولت رسید و با ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی و بانکهای عامل، اعطای این تسهیلات بر اساس معرفی بنیاد شروع شده است. این وام در دو سطح 500 میلیون ریالی و 800 میلیون ریالی با حداقل سود یعنی 12 درصد ارائه می‌شود. در دریافت این تسهیلات نخبگانی که افتخارات برتری دارند در اولویت قرار دارند. براساس مصوبه دولت تا سقف 3 هزار تن از نخبگان می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

• همایش ملی نخبگان جوان که در دو سال اخیر برگزارشده و طی آن نخبگان جوان از رهنمودهای مقام معظم رهبری مستفیض شده و در دومین همایش در جلسه رسمی دولت و کمیسیونهای‌ آن حضور و مشارکت یافتند. سومین همایش ملی نخبگان جوان بزودی با حضور بیش از 1000 تن از نخبگان و با عرضه دستاوردهای ایشان ناشی از حمایتهای بنیاد برگزار خواهد شد.

سایر امور

علاوه بر وظایف و مسئولیتهای اصلی معاونت علمی و فناوری در حوزه های علم وپژوهش، فناوری، نوآوری و نخبگان، این معاونت اقدامات ساختاری و امور مهم دیگری را نیز آغاز و اجرایی نموده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ارتقاء جایگاه علم و فناوری در دولت - تشکیل کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت که با پیشنهاد معاونت به تصویب دولت رسید و با ایجاد دبیرخانه مربوط به عنوان یکی از کمیسیونهای اصلی دولت با حضور وزرای علمی و اقتصادی شروع به کار کرده و عمدتاً هم‌افزایی علم و ثروت را مورد نظر قرار داده است.

ساماندهی امور پژوهش، فناوری و نوآوری در استانها - مطالعه و تدوین ترکیب و شرح وظایف کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌ها به ریاست استانداران که آخرین مراحل تصویب را در دولت می‌گذراند.

• هماهنگی مراجع حمایتی علم و فناوری - هماهنگی صندوقهای حمایت از علم و فناوری و پژوهش وابسته به ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت صنایع و معادن و غیره از طریق گردهم آوردن آنها به ‌منظور بررسی و شفاف‌ سازی مأموریتهای مربوط و همکاری از طریق یک سامانه الکترونیکی واحد که از سردرگمی مراجعان پیشگیری و به توزیع بهینه منابع کمک کند. معاونت در سال 1387 مجموعاً حدود 70 میلیارد ریال در جهت تقویت صندوقها و تحقق هماهنگی مزبور به آنهاکمک کرده است.

• حل مشکلات علم و فناوری در سایر حوزه‌ها - حضور معاونت علمی و فناوری و نمایندگان آن در کمیسیونهای دولت و اعلام نظر و ارائه پیشنهاد نسبت به مصوبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت که بنحوی با علم، فناوری و نوآوری مرتبط است نظیر مقررات واردات، صادرات و امور گمرکی... از جایگاه فرادستگاهی.

• تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی - تهیه و تدوین نمودار تشکیلاتی معاونت و تصویب آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، که حوزه‌های علمی و پژوهشی، فناوری و نوآوری، هماهنگی و نظارت راهبردی، همکاریهای بین‌المللی و پشتیبانی به اضافه مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در آن مشخص شده است.

• مشاورت گسترده با صاحبنظران - صدها جلسه و نشست مشورتی با طیف وسیعی از دانشمندان، پژوهشگران، مدیران ارشد پژوهش و فناوری و آموزش عالی در بیست سال گذشته برگزار شده که با تدوین صورت‌ جلسات مربوط از نظرات و پیشنهادهای مطروحه در تهیه طرحها و برنامه‌ها استفاده شده است.

• مطالعه و بررسی اسناد و منابع علمی- قوانین و مقررات مربوط به حوزه علم و فناوری و نتایج بسیاری از پژوهشهای مربوط مطالعه شده و از آنها در تدوین طرحها و برنامه‌های معاونت استفاده شده است.